До України прибуде команда зі США, з якою ми пропрацюємо кожен пункт Плану перемоги, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про "дуже хороші сигнали" від США - до України приїде команда з Вашингтона для роботи над Планом перемоги
Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
"Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів – ми чуємо вже риторику, її зміни. Ми очікуємо на приїзд команди з Вашингтона, щоб на всіх робочих рівнях працювати за пунктами Плану перемоги", - заявив президент.
За його словами, також є декілька домовленостей щодо кількох нових пакетів підтримки - оборонної й енергетичної.
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"І це дається нам дуже непросто. Але по-іншому ворога не перемогти. І я дякую всім, хто допомагає. І нам треба працювати тільки разом, тільки у єдності. Щоб для нас усіх був результат – для всієї України", - додав він.
- Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, у Верховній Раді поділився деталями п'яти пунктів Плану перемоги.
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