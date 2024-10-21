До України прибуде команда зі США, з якою ми пропрацюємо кожен пункт Плану перемоги, - Зеленський

Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

"Є дуже хороші сигнали від Сполучених Штатів – ми чуємо вже риторику, її зміни. Ми очікуємо на приїзд команди з Вашингтона, щоб на всіх робочих рівнях працювати за пунктами Плану перемоги", - заявив президент.

За його словами, також є декілька домовленостей щодо кількох нових пакетів підтримки - оборонної й енергетичної.

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"І це дається нам дуже непросто. Але по-іншому ворога не перемогти. І я дякую всім, хто допомагає. І нам треба працювати тільки разом, тільки у єдності. Щоб для нас усіх був результат – для всієї України", - додав він.