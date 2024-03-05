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"Домовилися тримати в таємниці": директор СВР Росії Наришкін розповів про угоду з шефом ЦРУ Бернсом

5 березня, 2024 вiвторок
22:11
Світ Сергій Наришкін

Директор служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що нібито має з головою ЦРУ Вільямом Бернсом домовленість не допускати витоків інформації, яку вони обговорюють особисто

Про це Наришкін розповів у інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Россия-1", повідомляє РИА Новости.  

За його словами, під час зустрічі з директором Центрального розвідувального управління США Бернсом, вони нібито домовилися тримати у таємниці не лише зміст їхніх розмов, але й не розголошувати навіть сам факт контактів.  

"Ми за нашої першої такої дуже важливої зустрічі домовилися все-таки тримати це в таємниці. Це була наша взаємна домовленість - не допускати витоків не лише про характер, про ті питання, які обговорюються або обговорюватимуться в наших особистих зустрічах, у телефонних розмовах, але і про самі факти розмов. Я цієї домовленості дотримуюсь", - сказав Наришкін.

Теги:
Росія
ЦРУ
США
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