"Домовилися тримати в таємниці": директор СВР Росії Наришкін розповів про угоду з шефом ЦРУ Бернсом
Директор служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що нібито має з головою ЦРУ Вільямом Бернсом домовленість не допускати витоків інформації, яку вони обговорюють особисто
Про це Наришкін розповів у інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Россия-1", повідомляє РИА Новости.
За його словами, під час зустрічі з директором Центрального розвідувального управління США Бернсом, вони нібито домовилися тримати у таємниці не лише зміст їхніх розмов, але й не розголошувати навіть сам факт контактів.
"Ми за нашої першої такої дуже важливої зустрічі домовилися все-таки тримати це в таємниці. Це була наша взаємна домовленість - не допускати витоків не лише про характер, про ті питання, які обговорюються або обговорюватимуться в наших особистих зустрічах, у телефонних розмовах, але і про самі факти розмов. Я цієї домовленості дотримуюсь", - сказав Наришкін.
- У лютому 2023 року Вільям Бернс назвав зухвалою та зарозумілою поведінку Сергія Наришкіна під час зустрічі у листопаді 2022 року.
- У липні 2023 року повідомлялося, що Вільям Бернс зателефонував Сергію Наришкіну після спроби заколоту Євгена Пригожина у РФ, щоб запевнити Кремль, що Сполучені Штати не причетні до цих подій.
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