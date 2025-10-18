"Допоки твоя дитина не отримала ушкодження!" У Швейцарії російськомовний вимагав від україномовної родини вийти з вагона потяга й поліз битися

Натомість з'ясувалося, що нападник не має швейцарського громадянства, а походить з Латвії. Як встановили користувачі соцмереж і журналісти, його ім'я - Александр Вабікс. Служба державної безпеки Латвії ввечері у п'ятницю, 17 жовтня 2025 року, відкрила проти нього кримінальне провадження, повідомило відомоство порталу Delfi.lv.

"Розслідування розпочато відповідно до частини третьої статті 78 Кримінального кодексу Латвії, тобто у зв'язку з діянням, що спрямоване на розпалювання національної та міжетнічної ненависті та ворожнечі проти українців, що включає насильство та погрози", - йдеться у коментарі латвійської спецслужби.

За даними латвійських слідчих, інцидент стався 13 жовтня цього року у вагоні пасажирського потягу, що прямував з Інтерлакена до Шпіца у Швейцарії.

Українська біженка Олена Дудник зняла погрози та дії Вабікса на телефон й станом на 17 жовтня відео "завірусилося" у мережі й стало одним з рекордсменів за кількістю переглядів та коментарів одночасно у кількох національних сегментах мережі - українському, швейцарському, латвійському та російському.

Ввечері 17 жовтня на ситуацію також відреагував речник МЗС України Георгій Тихий:

"Відео, на якому російськомовний чоловік словесно нападає та погрожує україномовній родині у швейцарському поїзді, жахливе. Неприйнятна мова ворожнечі та міжетнічна ненависть. Ми звернулися до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Така поведінка не повинна толеруватися".

"Я - русскій чєловєк. Ми вас будемо вбивати"

На відео російськомовний - у нього на столику стоять алкогольні напої - словесно нападає на сім'ю з однорічними сином, після того як він почув, що дружина звернулася до чоловіка українською. Вабікс сказав, що не хоче їхати поруч з українцями й вимагав аби ті перейшли до іншого вагону. Коли ж ті відмовилися, став погрожувати застосуванням фізичного насильства, що й було ним, зрештою, втілено.

"Я - русскій чєловєк. Ми вас, с*ка, будемо вбивати, і вбиватимемо до кінця! Що тебе, що тебе, що всіх, - заявив він, показуючи по черзі пальцем на усіх членів україномовної сім'ї. - Вийдіть з цього вагона, щоб ми вас не бачили, зрозуміло?".

"Тобі буде по виходу з вагона п**да, сто відсотків! Вийди звідси зі своєю сім'єю, допоки твоя дитина не отримала ушкодження!", - звернувся нападник безпосередньо до батька.

Також він став чіплявся до нього і питав: "Чому ти не в окопах?" та відкрито висловлював підтримку війні, яку Росія веде в Україні. Коли той почав набирати номер поліції, Вабікс продовжував погрози: "Ти чьо, мусорам дзвониш? Та я тебе сам зламаю! Будемо тебе стелити, б**дь!".

Що було далі

Александр Вабікс, фото: соцмережі

"Розповідаю: після того як він вибив телефон в моїх рук, мій чоловік відштовхнув його,щоб ми змогли з дитиною переміститися в інший кінець потягу і "фізичною силою" відстояв честь та гідність нашої сім’ї та моєї рідної країни! В потягу були камери і все це було додатково зафіксовано! На пероні нас чекала поліція! Адже свідки, коли побачили бійку викликали поліцію. Цей персонаж пробував сховатись назад в потяг, але поліція його затримала. При розмові в присутності правоохоронців він вимагав з нас 10.000 швейцарських франків, щоб не писати на нас кримінальне провадження. До працівників поліції він поводився зверхньо і далі продовжував вживати алкогольні напої, після чого в нас у всіх взяли документи і сказали чекати", - навела подробиці в інстаграмі українка Дудник.

За даними білоруської служби Радіо Свобода, її чоловік, Габріель Шаров, має швейцарське громадянство. З Оленою Дудник одружився вже у Швейцарії, куди його майбутня дружина вимушено переїхала у зв'язку з розпочатими РФ бойовими діями проти України. Пара виховує спільного однорічного сина.

Вдома вони спілкуються українською, адже батьки Габріеля ще до його народження переїхали до Швейцарії з Білорусі й він чудово розуміє схожу на білоруську українську мову.

"Ми їхали поїздом, сіли у вагон, поставили коляску, я тримав сина на руках, почав шукати, куди сісти. Коли ми сіли, дружина сказала мені щось українською. Він почув це і почав нецензурно лаятися", - пояснив Габріель журналістам Радіо Свобода.

"Дружина включила телефон і почала його знімати. Я говорив з ним на "ви", намагався його заспокоїти, показував, що навколо багато туристів, діти. Він встав, вибив телефон з рук дружини. Я відреагував - відштовхнув його. Я знаю швейцарські закони, тому стримався. А тоді вже я відреагував, тому що загроза була не тільки мені, а й моїй дружині та дитині", - додав Габріель.

"Я - швейцар" або Ким насправді є Александр Вабікс

Александр Вабікс любить усе російське й має тату у вигляді "матрьошкі", фото: соцмережі

Александар Вабікс представися під час свого нападу на родину Гарбріеля та Олени нібито росіянином та ще й швейцарським громадянином. "Я - швейцар", стверджував він (правильно "я - швейцарець"), й навіть намагався перевірити знання Габріеля німецької мови, однієї з офіційних у Швейцарії. Насправді ж у н ього відсутнє швейцарське громадянство, тоді як у того, на кого він напав, воно дійсно було.

Після того ж як жителі Швейцарії, Латвії та журналісти обох країн встановили його особу, про чоловіка вдалося дізнатися наступне:

фанат Путіна та "СВО";

багато п'є;

перебуває у латвійському реєстрі неплатників аліментів;

жив у Ризі, наразі ж працює кухарем в аеропорту Цюриха;

перебуває у стосунках з російськомовною біженкою з Одеси Оленою Чубатою, з якою того разу був в потязі.

Інші українські біженки у Швейцарії також повідомляють, що Вабікс неодноразово чіплявся до них через українську мову. Зазвичай він переслідує мам з дітьми.

Під час одного з таких словесних нападів на українок у Женевін він теж кричав "вас, хо*лів, треба усіх вбити", зазначає Obozrevatel.