Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Допомога Україні: США пропонують країнам G7 випустити облігації на $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ, - Bloomberg

Допомога Україні: США пропонують країнам G7 випустити облігації на $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ, - Bloomberg

21 березня, 2024 четвер
21:23
Світ Прапор США

Сполучені Штати Америки запропонували партнерам G7 ідею щодо випуску облігацій для допомоги України на $50 млрд, використовуючи доходи від заморожених російських активів

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел інформаційного агентства, Штати пропонують об’єднати $280 млрд активів центрального банку РФ, які країни G7 та Європейський Союз заморозили, у спеціальний фонд, прибутки від якого підуть на підтримку "облігацій свободи".

Bloomberg підкреслює, що в ЄС заморожені понад дві третини активів РФ: вони забезпечують чистий прибуток у розмірі близько $3,6 млрд на рік. Надходження від потенційного продажу облігацій становитимуть майже $60 млрд допомоги США Україні, яку досі не затвердили.

Наразі обговорення тривають на ранній стадії, повідомив співрозмовник інформаційного агентства. Водночас інше джерело зазначило, що деякі країни G7, зокрема Франція та Німеччина, висловили обережність щодо ідеї.

Водночас деякі держави, зокрема Естонія, закликали партнерів конфіскувати всі активи. 

  • 19 березня повідомлялося, що Європейський Союз підготував пропозиції, згідно з якими Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів вже у липні.
Теги:
Україна
Росія
G7
Війна з Росією
США
допомога Україні
Економіка
допомога США Україні
Читайте також:
Норвегія, допомога Україні, зброя для України
19 березня, 2024 вiвторок
Найцікавіше нас чекає за тиждень: Defense Express про зброю для України
Бєлгород вибух
20 березня, 2024 середа
Рейд російських добровольців: бійці закликали до повної евакуації Білгородщини, у міноборони РФ заявили про "зачистку" Козинки
ЗСУ. ППО
21 березня, 2024 четвер
Українська ППО знищила 29 крилатих і 2 балістичні ракети
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.25
  • EUR
    Купівля 42.22
    Продаж 42.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
21 березня
22:52
Apple
У Китаї відкрився другий у світі за величиною магазин Apple
22:51
Боснія і Герцеговина
ЄС починає переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною
22:50
Live
Едін Джеко та Олександр Зубков (праворуч), Боснія - Україна
Боснія і Герцеговина - Україна 0:0: онлайн-трансляція гри плей-офф Євро-2024
22:29
Мі-24
Чехія передала Україні останню партію вертольотів Мі-24
22:28
Ексклюзив
росія - китай
"Захід матиме аргумент": політолог Рейтерович пояснив, як показати Китаю недоговороздатність РФ
22:10
Зеленський зустрівся з головою військового комітету НАТО Бауером: про що говорили
22:04
Ексклюзив
обстріл, ППО
Один із найскладніших ударів, який фахівці ППО називають "зірковим": генерал Романенко про ракетну атаку РФ на Київ
22:00
Литва прапор
Парламент Литви погодив збільшення витрат на оборону до 3% ВВП
21:43
Ексклюзив
Ігор Рейтерович
Не всі західні сценарії завершення війни містять кордони 1991 року, Україна має просувати свій та мати запасні пропозиції, - політолог Рейтерович
21:37
Джо Байден
Виборчі перегони у США: опитування вперше з серпня віддають перевагу Байдену
21:37
Радбез ООН
РФ скликала Радбез ООН для обговорення постачання зброї Україні
21:23
Ексклюзив
прапори України та США
Вікно можливостей для України відкриється на початку квітня: нардеп Гончаренко про пакет допомоги від США
21:10
Марк Рютте
Нідерланди цьогоріч виділять 2 млрд євро на військову допомогу Україні, - Рютте
20:52
Депутат Європарламенту Антоніо Лопез-Істуріз Вайт
Європа не має своєї об’єднаної армії, сьогодні її захищає Україна, - депутат Європарламенту на КБФ
20:51
Інтерв’ю
Ударам по нафтобазам у Росії радіти рано. Розмова з Артемом Куюном
20:47
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові дані про російські ракети Х-101: аналіз детонації бойових частин у Києві. Колонка Сергія Згурця
20:39
Британія слідом за США висловила сумнів у тому, що російські "кинджали" справді є гіперзвуковими ракетами
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Одеський Дюк під парасолькою Макрона?
19:57
путін і орбан
Орбан єдиний з країн ЄС і НАТО привітав Путіна з перемогою на виборах
19:37
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
За добу Сили оборони відбили 14 ворожих атак на Бахмутському напрямку, на фронті зафіксовано 67 боєзіткнень, - Генштаб
19:34
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Одеса отримала від Італії €500 тис. на відбудову собору, пошкодженого ракетою РФ
19:22
Ексклюзив
Микола Княжицький
Україна має бути захищена від російського впливу у соціальних мережах: нардеп Княжицький про законопроєкт щодо регуляції роботи Telegram
19:03
На фото: мурал Бенксі у Лондоні
У Лондоні зіпсували мурал, створений Бенксі менш як тиждень тому
19:02
Міністерство фінансів
Україна підписала угоду з ЄС щодо співпраці в боротьбі із шахрайством, - Мінфін
19:01
Ємен, хусити
Хусити пообіцяли Китаю та РФ не атакувати їхні судна у Червоному морі, - Bloomberg
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 757-го дня війни: втрати російської армії під час рейду добровольців у Білгородську та Курську області РФ і посилення соцзахисту українських військових
18:38
Угорщина та Словаччина відмовились приєднатися до ініціативи Чехії щодо снарядів для України
18:19
Запоріжжя
Збирав дані про Сили оборони із "спостережного пункту" на дачі: викладача засудили до 9 років
18:15
На фото: Гра The Sims
Марго Роббі стала продюсеркою кіноадаптації гри The Sims
18:05
OPINION
Володимир Гевко
Екологічне приязне спілкування саме по собі є мистецтвом
17:53
САП
САП з 21 березня виходить з підпорядкування Офісу генпрокурора і стає окремою юрособою
17:51
РФ обстріляла Новогродівку на Донеччині: є загиблий і поранені
17:44
Китай
У США вважають, що Китай до 2027 року буде готовий до вторгнення на Тайвань
17:41
Ексклюзив
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
Якщо ми не дочекаємось супутникових знімків, значить дрон "Лютий" гарно попрацював, - Defense Express про атаку на Енгельс
17:36
Легіон "Свобода Росії"
Російські добровольці відзвітували про результати рейду на Білгородщину та Курщину
17:33
На фото: Олександр Ярема
"Наші продюсери перед ними прогиналися": актор Олександр Ярема розповів про співпрацю з росіянами в Україні 
17:33
Кая Каллас
Естонія закликала всі країни "Рамштайну" виділити 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні
17:14
космос технології Росія Білорусь США
Не ввімкнулись двигуни: на космодромі Байконур скасували запуск космічного корабля "Союз"
17:06
Оновлено
У Раді пропонують регулювати роботу Telegram в Україні: подробиці
16:59
Іван Федоров
Росіяни проводять примусову паспортизацію молоді: Федоров розповів про ситуацію на ТОТ після псевдовиборів президента РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV