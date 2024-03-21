Допомога Україні: США пропонують країнам G7 випустити облігації на $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами джерел інформаційного агентства, Штати пропонують об’єднати $280 млрд активів центрального банку РФ, які країни G7 та Європейський Союз заморозили, у спеціальний фонд, прибутки від якого підуть на підтримку "облігацій свободи".

Bloomberg підкреслює, що в ЄС заморожені понад дві третини активів РФ: вони забезпечують чистий прибуток у розмірі близько $3,6 млрд на рік. Надходження від потенційного продажу облігацій становитимуть майже $60 млрд допомоги США Україні, яку досі не затвердили.

Наразі обговорення тривають на ранній стадії, повідомив співрозмовник інформаційного агентства. Водночас інше джерело зазначило, що деякі країни G7, зокрема Франція та Німеччина, висловили обережність щодо ідеї.

Водночас деякі держави, зокрема Естонія, закликали партнерів конфіскувати всі активи.