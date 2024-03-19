Євросоюз розробив механізм передачі Україні прибутків з заморожених активів РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкти документів і джерела

За даними видання, пропозиції передбачають податок на прибуток від заморожених резервів з метою використання близько 3 мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї в Україну та розвитку її оборонної промисловості.

Bloomberg нагадує, що близько 260 мільярдів євро активів російського Центробанку, переважно у вигляді цінних паперів і готівки, були заморожені країнами "Великої сімки", ЄС і Австралією, причому понад дві третини з них заблоковані в ЄС.

У публікації зазначають: фінансування стало особливо важливим, оскільки Україна стикається з нестачею артилерії, а близько 60 мільярдів доларів допомоги від США залишаються заблокованими Конгресом.

Адміністрація Байдена наполягає на тому, щоб союзники по G-7 розблокували заморожені активи, і хоче побачити прогрес до саміту лідерів у червні. Але деякі європейські країни, включаючи Німеччину і Францію, а також Європейський центральний банк не бажають цього робити.

Згідно з пропозиціями ЄС, ще не визначена частка надходжень, отриманих з 15 лютого, буде перераховуватися до ЄС два рази на рік до зняття санкцій. Спочатку кошти будуть спрямовані до Європейського фонду миру, а також до фонду "Україна" в бюджеті ЄС.

Частина прибутку залишатиметься в центральних депозитаріях, які зберігатимуть резерви для покриття витрат на управління активами та будь-яких ризиків.

Пропозиції будуть обговорені лідерами ЄС під час зустрічі в Брюсселі наприкінці цього тижня.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам після зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі в понеділок, що вони прийняли "політичне рішення, хоча і не юридичне", щоб скористатися цими прибутками.

Жозеп Боррель, керівник зовнішньополітичного відомства ЄС, сказав журналістам: "Я не можу сказати, що була одностайність, але був сильний консенсус щодо прийняття цього рішення".

Однак, за словами осіб, знайомих з цим питанням, деякі країни-члени неохоче підтримують використання заморожених коштів для надання Україні військової підтримки, що може призвести до затримки прогресу в цьому питанні.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

6 березня міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий позичити всі заморожені в державі російські активи центрального банку Україні на тій підставі, що РФ після закінчення війни виплатить репарації Україні.

11 березня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що заморожені активи РФ можуть використати не лише для відбудови України, а й для посилення її обороноздатності шляхом закупівлі зброї.

Джерела FT стверджують, Україна що може отримати перші кошти з заморожених активів РФ вже у липні.