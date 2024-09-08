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Довірена особа Путіна і гастролер по окупованому Криму: помер лідер російського "КВК" Масляков

Анатолій Буряк
8 вересня, 2024 неділя
19:07
Світ Олександр Масляков з Володимиром Путіним

Російський пропагандистсько-гумористичний рух "КВК" (рос. "КВН") повідомив про смерть свого керівника і головного ведучого з 1964 року, 82-річного Олександра Маслякова

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Таке повідомлення вийшло на офіційному ТГ-каналі "КВК".

Як зазначається, помер Масляков у неділю, 8 вересня 2024 року.

Причину смерті не названо.

Натомість прокремлівський ресурс Shot стверджує, що смерть Маслякова була викликана неоперабельним раком легень.

Масляков і Путін

Після встановлення в РФ диктатури Володимира Путіна на програмі КВК з'явилася дорстка цензура, яка з роками лише посилювалася. При цьому особисті стати родини Маслякових постійно збільшувалися.

Олександр Масляков особисто підтримував безкінечне висунення Путіна на чергові президентські терміни та був його довіреною особою на так званих виборах.

Від 2017 року є фігурантом бази "Миротворця".

Новина доповнюється

Теги:
Культура
Росія
Володимир Путін
Ялта
Анексія Криму
Війна з Росією
пропаганда
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2024, неділя
8 вересня
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