Дронові атаки на Європу мають ефект вакцини, - політолог Таран
Вакцина - ослаблений вірус, який вводиться в організм, щоб спровокувати імунну реакцію. Так і дрони над територією європейських країн - вакцина, яка тренує Європу до можливої війни
Таку думку в етері Еспресо висловив політолог Сергій Таран.
"У більшості європейських країн є усвідомлення загрози з боку РФ. Особливо країни, які розташовані на півночі Європи, готуються до такої війни: у Польщі, Данії перевіряють систему оповіщення населення, планують заходи до можливої мобілізації, говорять про повернення загального військового обов'язку. Ба більше, ці дронові атаки, які зараз відбуваються на країни Європи, мають ефект вакцини - коли в організм вводиться ослаблений вірус, щоб спровокувати жорстку імунну реакцію. А якщо прийде справжній вірус, то організм буде підготовлений до цього. І зараз ці дрони - така вакцина, яка Європу тренує до можливої війни", - прокоментував політолог.
За його словами, поступово в Європі починають розуміти, що війна можлива. А щоб війни уникнути, треба серйозно готуватися, озброюватися і показувати Путіну, що країни готові до війни. І що важливо - вони готові давати спільну відповідь російській агресії.
"Тому на тлі "анонімних" дронових атак, які відбуваються в Європі, країни завжди заявляють про спільне відбиття атак. Наприклад, у Польщі говорять, що спільно з іншими країнами протидіють безпілотникам. Однак підготовка у Європі відбувається набагато повільніше, ніж мала б бути. Все-таки Європа продовжує жити у ситуації миру та спокою, хоч і є усвідомлення загрози, але реакція - повільна. Сумно про це говорити, однак саме Україна дає час Європі підготуватися", - зауважив Таран.
- 2 жовтня ввечері над Мюнхеном помітили невідомі безпілотники, через що в роботі місцевого аеропорту, одного з головних у Німеччині, виникли масові перебої у роботі.
- 3 жовтня над бельгійською військовою базою Ельсенеборн зафіксували 15 невідомих дронів.
