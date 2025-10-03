У Бельгії помітили 15 невідомих БПЛА над військовою базою
Уранці 3 жовтня над бельгійською військовою базою Ельсенеборн помітили 15 невідомих дронів
Про це повідомило VRT.
Міністерство оборони підтвердило інцидент. Безпілотники помітили випадково: під час випробувань обладнання для спостережень.
"Випадково на базі тестувалася система виявлення безпілотників. Система змогла виявити дрони. Вважається, що дрони пролетіли з Бельгії через кордон до Німеччини. Там їх також бачила поліція в маленькому містечку Дюрен", – розповів кореспондент видання Йенс Франсен.
База Ельсенеборн розташована недалеко від кордону Бельгії з Німеччиною та має площу 28 км².
Бельгійські військові розпочали розслідування. Нині не встановлено, звідки летіли БПЛА та чиїми вони були.
- Ввечері четверга, 2 жовтня, поблизу повітряного простору Мюнхена були помічені невідомі дрони, що спричинило масові перебої в роботі одного з найбільших аеропортів Німеччини.
