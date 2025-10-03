У Бельгії помітили 15 невідомих БПЛА над військовою базою

Про це повідомило VRT.

Міністерство оборони підтвердило інцидент. Безпілотники помітили випадково: під час випробувань обладнання для спостережень.

"Випадково на базі тестувалася система виявлення безпілотників. Система змогла виявити дрони. Вважається, що дрони пролетіли з Бельгії через кордон до Німеччини. Там їх також бачила поліція в маленькому містечку Дюрен", – розповів кореспондент видання Йенс Франсен.

База Ельсенеборн розташована недалеко від кордону Бельгії з Німеччиною та має площу 28 км².

Бельгійські військові розпочали розслідування. Нині не встановлено, звідки летіли БПЛА та чиїми вони були.