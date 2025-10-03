Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу невідомих дронів
Ввечері четверга, 2 жовтня, поблизу повітряного простору Мюнхена були помічені невідомі дрони, що спричинило масові перебої в роботі одного з найбільших аеропортів Німеччини
Про це інформує BBC.
Згідно з повідомленням, щонайменше 17 рейсів було скасовно, ще 15 перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта. Загалом інцидент торкнувся близько 3 тис. пасажирів.
За даними федеральної поліції, дрони вперше зафіксували близько 21:30 (20:30 за Києвом), а згодом — ще через годину.
Як зазначив федеральної поліції Стефан Байєр, оскільки було темно, інформація про тип, розмір або походження дронів не була підтверджена.
У результаті кілька тисяч людей залишилися в аеропорту на ніч. Пасажирам надали польові ліжка, ковдри, воду та легкі закуски.
Ввечері 22 вересня у Копенгагені призупиняли роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
У ніч на 26 вересня, Данія закривала аеропорт Ольборґ через повідомлення про підозрілі обʼєкти. Вранці 26 вересня були скасовані два рейси.
- Ввечері 30 вересня в місті Бреннейсунн у Норвегії помітили невідомий безпілотник. Через нього на ніч призупинили роботу місцевого аеропорту.
