Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу невідомих дронів

Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу невідомих дронів

Марія Науменко
3 жовтня, 2025 п'ятниця
06:26
Світ валізи в аеропорту

Ввечері четверга, 2 жовтня, поблизу повітряного простору Мюнхена були помічені невідомі дрони, що спричинило масові перебої в роботі одного з найбільших аеропортів Німеччини

Зміст

Про це інформує BBC.

Згідно з повідомленням, щонайменше 17 рейсів було скасовно, ще 15 перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта. Загалом інцидент торкнувся близько 3 тис. пасажирів.

За даними федеральної поліції, дрони вперше зафіксували близько 21:30 (20:30 за Києвом), а згодом — ще через годину.

Як зазначив федеральної поліції Стефан Байєр, оскільки було темно, інформація про тип, розмір або походження дронів не була підтверджена.

У результаті кілька тисяч людей залишилися в аеропорту на ніч. Пасажирам надали польові ліжка, ковдри, воду та легкі закуски.

  • Ввечері 22 вересня у Копенгагені призупиняли роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом. 

  • У ніч на 26 вересня, Данія закривала аеропорт Ольборґ через повідомлення про підозрілі обʼєкти. Вранці 26 вересня були скасовані два рейси.

  • Ввечері 30 вересня в місті Бреннейсунн у Норвегії помітили невідомий безпілотник. Через нього на ніч призупинили роботу місцевого аеропорту.
Теги:
Новини
Росія
Німеччина
Війна з Росією
безпілотник
аеропорти
Військові новини
Читайте також:
Олексій Кащук (ліворуч), "Карабах" - "Копенгаген" , Ліга чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
2 жовтня, 2025 четвер
Ліга чемпіонів: "Карабах" з українцем у складі здобув другу поспіль перемогу, результати інших матчів 2-го туру
Автор Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2025 середа
"Ліплять з нього ухилянта": співзасновниця Центру протидії корупції Каленюк заявила про помсту влади за критику
Автор Юрій Мартинович
2 жовтня, 2025 четвер
Гетьман, який не скорився Московії: 316 років тому помер Іван Мазепа, котрий міг змінити історію Європи
Київ
+5.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.47
  • EUR
    Купівля 48.11
    Продаж 48.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 жовтня
07:57
Огляд
Кремль москва
Війна конфіскацій: Кремль може експропріювати іноземні активи в Росії, якщо ЄС надасть Україні репараційну позику
07:15
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових
07:04
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців
06:45
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила дрони по Україні: у Києві працювала ППО
06:05
Хезбола, Ліван
США виділили Лівану $230 млн в рамках роззброєння "Хезболли", - Reuters
00:33
Оновлено
"Шахтар"
Ліга конференцій: "Шахтар" здобув перемогу над "Абердіном"
00:20
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина не боїться РФ, оскільки є членом НАТО і ЄС
2025, четвер
2 жовтня
23:47
РФ на ЗАЕС навмисно вимкнула електроенергію, аби підʼєднати її до своєї мережі, – Сибіга
23:17
Оновлено
Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow
З початку доби на фронті зафіксували 133 бої, 36 з них відбулися на Покровському напрямку
22:22
Олександр Сирський
У вересні РФ використала майже 6,9 тис. БПЛА для атак на Україну, - Сирський
21:54
Ексклюзив
Tomahawk
Важлива не модифікація, а кількість ракет Tomahawk, які можуть передати Україні, - експерт з авіації Романенко
21:42
Оновлено
"Динамо" - "Крістал Пелес", Ліга конференцій, Владислав Дубінчак
"Динамо" програло "Крістал Пелесу" у стартовому матчі Ліги конференцій
21:08
путін
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ росіяни хочуть карати батьків за навчання дітей в українських школах онлайн
20:48
Ексклюзив
Ігор Лапін
Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін
20:06
Володимир Путін
"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром
20:01
OPINION
Росію вб'є сміх
19:46
Віктор Орбан
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
19:21
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
РФ перекидає резерви з Сумського напрямку для посилення наступу на Донеччині, - полковник ЗСУ Саєнко
19:20
Ексклюзив
тюрма
Росія демонструє, що міжнародні норми не мають жодного значення: юристка про вихід з Євроконвенції проти катувань
19:16
Володимир Зеленський
Після зустрічі з Трампом ми, може, матимемо щось більше, – Зеленський про далекобійні можливості України
18:57
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Запоріжцям треба готуватися: потрібно виїхати на певний час і перечекати активну фазу російського осіннього наступу, - Андрющенко
18:54
МЗС України
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа
18:34
Оновлено
Андрій Ярмоленко, збірна України
Ребров не викликав Луніна та Ярмоленка у збірну України
18:34
єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
"Уряд це знає": єврокомісарка Кос заявила, що шкода від спроби ліквідації незалежності НАБУ не знищена на 100%
18:14
Ексклюзив
ПАРЄ
"Це набагато небезпечніше за російські дрони": політолог Магда вказав на помилку Європи на користь РФ
18:14
репортаж з роботи групи оповіщення ТЦК у Львові
У Кривому Розі чоловік поранив двох військових ТЦК: один із постраждалих перебуває у важкому стані
18:03
OPINION
Як врятувати рядового науковця
17:57
Ексклюзив
Київ панорама
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
17:57
Інтерв’ю
Ірина Сінічук
"На позиціях я не сплю, але й не боюся",– пілотка FPV-дронів Ірина Сінічук
17:45
Ексклюзив
Чорнобильська АЕС
Експерт Гончар пояснив, що стоїть за російськими ударами по підстанції в Славутичі, яка живить ЧАЕС
17:42
комендантська година
На Донеччині розширили зону "довгої" комендантської години
17:38
погода, опади, дощь
На півдні і сході до +19°C, у Києві до +12°C без опадів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 3 жовтня
17:27
танкер "Боракай" російського "тіньового флоту"
У Франції судитимуть капітана танкера тіньового флоту РФ
16:45
Оновлено
Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен
Зеленський у Данії обговорив з лідерами ЄС "Стіну дронів" та 19-й пакет санкції проти РФ
16:38
Дональд Трамп, Ільхам Алієв, Нікол Пашинян
Європейські лідери висміяли Трампа через плутанину між Вірменією та Албанією
16:32
Фрідріх Мерц
Мерц розкритикував Орбана на зустрічі лідерів ЄС, - Bloomberg
16:08
Оновлено
обмін полоненими, ЗСУ
Україна повернула з полону 185 військових і 20 цивільних
16:00
OPINION
Ринок електроенергії: як не потрібно торгувати
15:55
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV