Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу невідомих дронів

Про це інформує BBC.

Згідно з повідомленням, щонайменше 17 рейсів було скасовно, ще 15 перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта. Загалом інцидент торкнувся близько 3 тис. пасажирів.

За даними федеральної поліції, дрони вперше зафіксували близько 21:30 (20:30 за Києвом), а згодом — ще через годину.

Як зазначив федеральної поліції Стефан Байєр, оскільки було темно, інформація про тип, розмір або походження дронів не була підтверджена.

У результаті кілька тисяч людей залишилися в аеропорту на ніч. Пасажирам надали польові ліжка, ковдри, воду та легкі закуски.