У Норвегії через невідомий дрон призупинили роботу аеропорту

Близько 10 вечора за місцевим часом працівники диспетчерської вежі аеропорту Бреннейсунн візуально спостерігали за БПЛА, який перебував близько до летовища. Вперше поліція отримала повідомлення про безпілотник о 20:17.

"Ми завершили пошуки з тими поліцейськими ресурсами, які мали в цьому районі. Ми спостерігали за дроном у повітрі, але не змогли локалізувати пілота, пов'язаного з цим дроном. Тож після пошуків ми завершили роботу на місці", – розповіли в поліції.

