У Норвегії через невідомий дрон призупинили роботу аеропорту
Ввечері 30 вересня в місті Бреннейсунн у Норвегії помітили невідомий безпілотник. Через нього на ніч призупинили роботу місцевого аеропорту
Про це пише NHK.
Близько 10 вечора за місцевим часом працівники диспетчерської вежі аеропорту Бреннейсунн візуально спостерігали за БПЛА, який перебував близько до летовища. Вперше поліція отримала повідомлення про безпілотник о 20:17.
"Ми завершили пошуки з тими поліцейськими ресурсами, які мали в цьому районі. Ми спостерігали за дроном у повітрі, але не змогли локалізувати пілота, пов'язаного з цим дроном. Тож після пошуків ми завершили роботу на місці", – розповіли в поліції.
Читайте також: Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО
Прессекретарка компанії Avinor, яка управляє норвезькими аеропортами, Кароліна Персен уточнила: останній запланований борт приземлився за графіком, незважаючи на інцидент із БПЛА. Однак потім аеропорт закрили на ніч – він має відновити роботу вранці 1 жовтня.
Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
Естонський премʼєр-міністр Крістен Міхал вважає, що Росія намагається відвернути увагу Європи від допомоги Україні порушеннями повітряного простору дронами.
