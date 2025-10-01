Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Норвегії через невідомий дрон призупинили роботу аеропорту

У Норвегії через невідомий дрон призупинили роботу аеропорту

Дар'я Куркіна
1 жовтня, 2025 середа
06:22
Світ Норвегія

Ввечері 30 вересня в місті Бреннейсунн у Норвегії помітили невідомий безпілотник. Через нього на ніч призупинили роботу місцевого аеропорту

Зміст

Про це пише NHK. 

Близько 10 вечора за місцевим часом працівники диспетчерської вежі аеропорту Бреннейсунн візуально спостерігали за БПЛА, який перебував близько до летовища. Вперше поліція отримала повідомлення про безпілотник о 20:17.

"Ми завершили пошуки з тими поліцейськими ресурсами, які мали в цьому районі. Ми спостерігали за дроном у повітрі, але не змогли локалізувати пілота, пов'язаного з цим дроном. Тож після пошуків ми завершили роботу на місці", – розповіли в поліції. 

Читайте також: Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО

Прессекретарка компанії Avinor, яка управляє норвезькими аеропортами, Кароліна Персен уточнила: останній запланований борт приземлився за графіком, незважаючи на інцидент із БПЛА. Однак потім аеропорт закрили на ніч – він має відновити роботу вранці 1 жовтня. 

  • Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом. 

  • Естонський премʼєр-міністр Крістен Міхал вважає, що Росія намагається відвернути увагу Європи від допомоги Україні порушеннями повітряного простору дронами.

 

Теги:
Новини
Норвегія
безпілотник
Авіація
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
29 вересня, 2025 понедiлок
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
Житло для переселенців
Автор Тетяна Яворська
30 вересня, 2025 вiвторок
Кредит не для бідних: чому ВПО не можуть скористатися держпідтримкою щодо житла
Автор Вадим Денисенко
30 вересня, 2025 вiвторок
Переграти Карибську кризу: що задумав Путін
Київ
+5.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.01
    Купівля 41.01
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.11
    Продаж 48.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
1 жовтня
07:23
Ексклюзив
Подолання ПТСР та відновлення ментального здоров’я: як реабілітація середньовічним боєм допомагає ветеранам
07:21
втрати окупантів
Сили оборони за минулу добу ліквідували 920 окупантів і 13 артсистем РФ
06:58
Трампа зі Стуббом
Закликав зберігати терпіння: президент Фінляндії Стубб заявив, що Трамп перейшов до політики "батога" щодо РФ
06:01
принцеса Анна
Британська принцеса Анна відвідала Україну на підтримку дітей, постраждалих від війни
05:40
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакують Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО
05:25
Атака РФ на Харків 1 жовтня
РФ ударила КАБами по Харкову: відомо про 6 постраждалих, виникли пожежі торгових павільйонів на площі 500 м кв
00:48
Оновлено
В Одесі випала 1,5-місячна норма опадів: електротранспорт зупинив роботу, школи працюватимуть дистанційно
00:15
Оновлено
Георгій Судаков
"Реал" у Казахстані розтрощив "Кайрат": результати та розклад матчів 2-го туру ЛЧ
2025, вiвторок
30 вересня
23:46
Крістен Міхал
Премʼєр Естонії Міхал вважає, що РФ вторгненнями БПЛА намагається відволікти ЄС від України
23:14
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 137 боїв, майже третина з них — на Покровському напрямку
22:54
Польща
На півночі Польщі виявили уламок російського БПЛА
22:39
Огляд
Від козацьких часів до сучасної війни: як свято Покрови та День захисників стали символами української духовності та сили
22:28
Бундесвер
На авіабазі в Німеччині невідомі обстріляли літак бундесверу піротехнікою, - Spiegel
21:28
Зеленський
"Один з генераторів вийшов з ладу": Зеленський заявив про критичну ситуацію на ЗАЕС і дав доручення уряду
21:25
Ексклюзив
зсу танк
Україна продовжує воювати в борг, - економіст Пендзин
21:07
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Гарно любити Росію, коли вона далеко": журналіст Хотин про заяви Орбана
20:58
Дональд Трамп
Дональд Трамп пригрозив масовими звільненнями федеральних службовців
20:54
Володимир Зеленський
Ініціатива Трампа щодо миру та блекаут на ЗАЕС: Зеленський провів розмову з генсеком ООН Гутеррішем
20:35
Bring Kids Back UA
Принижували на каналах пропагандистів за українську мову: з ТОТ повернули 16 молодих людей
19:56
Ексклюзив
Енергетика, споживання електроенергії
"Задовільна ситуація": експерт з енергетики Омельченко про підготовку до зими
19:48
Музей картонок
Домашнє завдання від МВФ: які два структурні маяки Україна досі не виконала
19:47
Оновлено
Дніпро, рятувальники, ДСНС, пожежа
Росія вдарила по Дніпру дронами: відомо про 1 загиблого та 28 поранених
19:42
ГУР і МЗС евакуювали 48 українців із Гази
19:41
Ілон Маск
Імперія Ілона Маска переживає кадрову кризу: топменеджери масово йдуть через вигорання та політику мільярдера
19:17
OPINION
Стерті покоління: як Росія відтворює імперські інструменти впливу
19:13
Ексклюзив
Єгор Чернєв
Ракети Tomahawk можуть стати абсолютно новим рівнем ескалації у війні, - нардеп Чернєв
19:10
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Я його сином вважав": Лукашенко обурився через слова Зеленського про нього і Путіна
19:03
Ексклюзив
Мі-8
"Це не випадковість, а клопітка й довга робота": старший офіцер 59-ї ОШБр СБС Мишак про збиття російського гелікоптера FPV-дроном
19:00
Аналітика
Нафта, наркотики і Росія: анатомія можливої війни США з Венесуелою. Пояснюємо
18:43
Кароль Навроцький
Навроцький розповів, що майже щодня говорить із духом Пілсудського
18:39
Технологічна компанія Holywater
Українська ІТ-компанія Holywater, яка займається вертикальними серіалами, вийшла на ринок Іспанії
18:33
Ексклюзив
Україна ЄС
У ЄС хочуть спростити правила вступу для України. Кореспондентка Висоцька розповіла деталі
18:20
Ексклюзив
ЗАЕС
Не можна допустити приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми, - експертка з ядерної енергетики Кошарна
18:16
Трамп і Путін
"Ти 4 роки борешся у війні, яка мала тривати тиждень": Трамп назвав Путіна "паперовим тигром", а Медведєва - "дурною людиною"
18:02
OPINION
Від Усть-Луги до Туапсе: як українські дрони паралізують експорт палива з російських НПЗ
18:02
У реанімації Києва померла жінка, яка постраждала від атаки РФ 7 вересня
18:00
інфекційні захворювання
Що з вакциною та чи треба носити захисні маски: в Україні розпочався епідсезон ГРВІ та коронавірусу
17:47
Дональд Трамп
Трамп заявив про модернізацію ядерного арсеналу США і перевагу над РФ та Китаєм
17:46
Засновник Spotify Даніель Ек
Засновник Spotify Ек вирішив скласти повноваження гендиректора
17:42
Дональд Трамп на мітингу "Зробимо Америку знову великою"
"Ми були мертвою країною": Трамп поскаржився, що через Україну США залишились без зброї
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV