Премʼєр Естонії Міхал вважає, що РФ вторгненнями БПЛА намагається відволікти ЄС від України

Його слова наводить France24.

"Путін хоче, щоб ми говорили про себе, а не про Україну, не про допомогу Україні, а не про те, як витіснити Росію з України", – сказав Міхал.

Він також висловив сподівання, що на зустрічі європейських лідерів у Копенгагені надішлють сигнал про "єдність і рішучість підтримувати Україну і ніколи не дозволяти нам відволікатися на головну тему, яка є проблемою з Росією".

"Росіяни є агресорами, вони вбивають невинних людей, цивільних. Вони завдають шкоди, тому саме вони повинні платити", – акцентував премʼєр Естонії.

Водночас Міхал назвав агресію керівника Кремля Володимира Путіна прорахунком, адже вона стимулювала ЄС "серйозно поставитися до озброєння перед обличчям загрози, що насувається".

"Європа набагато сильніша, ніж була шість місяців або рік тому. Європа була проєктом миру, але без зброї. Тепер Європа буде проєктом миру, але зі зброєю", – запевнив політик.