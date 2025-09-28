Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Зеленський: росіяни використовують танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами в Європі

Зеленський: росіяни використовують танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами в Європі

Катерина Ганжа
28 вересня, 2025 неділя
20:33
Війна з Росією Володимир Зеленський

За інформацією розвідки, Росія використовує свій танкерний флот для запуску та управління дронами в Європі

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. 

Глава держави зазначив, що наразі очікується рішення Європи щодо 19-го пакета санкцій проти Росії. Він відмітив, що "особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії". 

"Тим більше зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів – щонайменше для тіньового флоту", - наголосив Зеленський. 

Читайте також: Повітряна загроза: для чого Росії дронові провокації у Європі та якою мала б бути відсіч НАТО

Він також, додав, що України розраховує на сильні кроки Сполучених Штатів.

"Ми говорили з президентом Трампом про те, що реально може підштовхнути Росію до зміни позиції та зупинки війни. Світ має інструменти, які спрацюють дійсно миротворчо", - резюмував Зеленський.

  • Британський міністр оборони Джон Гілі повідомив, що для створення "стіни з дронів" для захисту НАТО від російської агресії будуть задіяні дрони британського виробництва. 
Теги:
Новини
Суспільство
Росія
ЄС
Європа
Володимир Зеленський
безпілотник
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
27 вересня, 2025 субота
Портников назвав варіанти розвитку подій після виборів в Молдові
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Автор Катерина Ганжа
27 вересня, 2025 субота
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську
Київ
+9.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
28 вересня
21:06
Ексклюзив
Президентка Молдови Мая Санду
Можна було б говорити про близькість Росії до реваншу в Молдові, якби Санду не вивчила уроки, - експерт-міжнародник Герасимчук
21:01
Молдова референдум
Поліція Молдови: ми готуємося до провокацій вночі та вдень 29 вересня
20:53
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи
20:37
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Шахтар" розтрощив "Рух", "Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
20:09
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 28 вересня
20:05
OPINION
Смерть Кеосаяна: чому можна і варто розлюднюватися
19:58
віце-президент США Джей Ді Венс
Рішення щодо можливого надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" прийматиме особисто Трамп й воно відповідатиме інтересам США: заява Венса
19:46
Оновлено
Прильоти у Білгороді (вечір неділі, 28.09.2025)
Після прильотів у Білгороді та області зникли світло та вода: зафіксовано ракетні удари по ТЕС та підстанціях
19:26
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі
19:11
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Росія має прокинутися й визнати реальність на фронті, її армія гине ні за що
18:50
Ексклюзив
"Я їх називаю пожежною командою": речник УДА Братчук про створення Штурмових військ
18:45
Інтерв’ю
Тімоті Ґартон Еш
Журналіст та історик Еш: Ми маємо розглядати перемогу України як процес, що триватиме 5-10 років
18:44
Посольство Республіки Польща в Україні
Посольство Польщі у Києві постраждало внаслідок російського обстрілу
18:33
Олександра Поліщук (Київ)
Через удар по Києву загинула дівчинка 12 років
18:16
Український Крим під російською окупацією
Росія задіяла вже 14-ту площадку для запуску "шахедів" та "гербер", встановили OSINT-ери: під загрозою передусім Миколаїв та Одеса
18:00
OPINION
Справа Саркозі та "лівійські мільйони"
17:54
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян
17:49
Данія
Повітряний простір Данії закриють для всіх цивільних дронів
17:30
Інтерв’ю
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко: Трамп не усвідомлює, що ця війна може привести або до Третьої світової, або до ядерного Армагеддону
17:17
Малий ракетний катер "Вышний Волочёк"
Ракетний корабель РФ "Вишній Волочек" врізався у танкер, рятуючись від українських дронів в Азовському морі
16:59
Павло Дуров
Дуров: за запитом Молдови ми видаляли окремі Тelegram-канали, але не усі, про які нас спросили
16:30
На фото: Вова зі Львова
Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати
16:02
OPINION
Вето Угорщини: чи у всьому винен Орбан?
15:54
Дружина Монатіка показала одразу трьох синів, які помітно підросли
15:24
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
"Досі сидять у тюрмі": журналіст Хилюк про тих, хто погодився отримати паспорт РФ в полоні
15:08
Ексклюзив
Депутат Київради Бондаренко відреагував на ініціативу "Слуги народу" відсторонити Кличка з посади мера Києва
15:07
троє чоловіків транслювали своє проникнення в пряму трансляцію на веб-сайті для обміну відео
Трьох українських "сталкерів" ззарештовано у Японії: чому це сталося
15:01
Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко: на весіллі були присутні Тейлор Свіфт та Стів Мартін
14:43
"Комбайни у холосту ганяємо". Через посуху на Криворіжчині мають найгірший за 30 років врожай соняшника
14:11
Обстріл Куп'янська
Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових
14:09
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 28 вересня: у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка, у Запоріжжі - 34 поранених
14:02
OPINION
Як зберегти науку в Україні: Національна академія наук  перед вибором
13:50
Патріарх РПЦ Кирил
Платила священникам за створення тг-каналів про "традиційні цінності": РФ використовує православну церкву, аби вплинути на парламентські вибори в Молдові
13:22
Додон та Путін
Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"
13:20
Ексклюзив
Атака на Київ - спроба Путіна відповісти Трампу, що РФ не "паперовий тигр", - політолог Фесенко
13:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський заявив про підготовку "мегаугоди" зі США щодо зброї, а Лавров обіцяє Заходу відповідь на "будь-яку агресію" проти РФ. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
12:46
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Рівень СЗЧ в російській армії значно вищий, ніж в ЗСУ, там активно діють загороджувальні загони, - Андрющенко
12:40
Збитий безпілотник
Велика Британія долучиться до розбудови "стіни з дронів" для захисту Європи від Росії
12:17
Інтерв’ю
Пьотр Кашувара
"Раніше я вірив, що на Донбасі воюють росіян з росіянами", - засновник антипропагандистського польського медіа Пьотр Кашувара
12:04
OPINION
Нічний терор Росії: акт не сили, а імпотенції
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV