Зеленський: росіяни використовують танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами в Європі

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Глава держави зазначив, що наразі очікується рішення Європи щодо 19-го пакета санкцій проти Росії. Він відмітив, що "особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії".

"Тим більше зараз є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів – щонайменше для тіньового флоту", - наголосив Зеленський.

Він також, додав, що України розраховує на сильні кроки Сполучених Штатів.

"Ми говорили з президентом Трампом про те, що реально може підштовхнути Росію до зміни позиції та зупинки війни. Світ має інструменти, які спрацюють дійсно миротворчо", - резюмував Зеленський.