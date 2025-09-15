Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Дуров досить швидко спалився: журналістка Лазарєва про заяви засновника Telegram щодо протестів у Франції
Ексклюзив

Дуров досить швидко спалився: журналістка Лазарєва про заяви засновника Telegram щодо протестів у Франції

Оксана Ліховід
15 вересня, 2025 понедiлок
19:30
Світ Павло Дуров

Дуров, який раніше позиціонував себе як опонент російського режиму, насправді демонструє інтерес до процесів, що мають деструктивний характер і послаблюють західні демократії

Зміст

Про це сказала заступниця головного редактора журналу "Український тиждень" Алла Лазарєва в програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.

"Telegram не є надто популярним у французькому суспільстві. Більшість людей використовує його радше як месенджер, ніж як джерело новин. Саме тому я вважаю, що Павло Дуров значно перебільшує, коли стверджує, що Telegram став головною платформою для організації французьких протестів", - зауважила вона.

За словами заступниці головного редактора журналу "Український тиждень", у цій заяві Павла Дурова чітко проявляється його справжнє бачення ролі Telegram. Він хоче, щоб цей продукт працював в інтересах його батьківщини. І це цілком логічно, адже - кому вигідні подібні протести? Насамперед Росії, яка зацікавлена у дестабілізації й послабленні Заходу будь-якими засобами.

"І пан Дуров, який раніше позиціонував себе як опонент російського режиму, насправді демонструє інтерес до процесів, що мають деструктивний характер і послаблюють західні демократії. Іншими словами, Дуров досить швидко спалився", - наголосила Лазарєва.

  • Народний депутат України Микола Княжицький розповів про роль месенджера Telegram у вербуванні українських дітей Росією.

     

Теги:
Новини
Росія
політика
Франція
Європа
Технології
Війна з Росією
пропаганда
Дезінформація
Telegram
оборона та безпека
Світ і ми з Євгеном Магдою
Читайте також:
Тарифи на електроенергію
Автор Зіновія Воронович
12 вересня, 2025 п'ятниця
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
Лукаш Вантух
Автор Євген Козярін
15 вересня, 2025 понедiлок
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
Київ
+19.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.98
    Купівля 40.98
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 48.09
    Продаж 48.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
15 вересня
20:40
наручники
У США заарештували відомого шеф-кухаря, який за день пограбував три банки
20:30
Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді посла України в США
20:12
Володимир Зеленський
"До зими маємо виконати 100% домовленостей щодо постачання ППО": Зеленський про пріоритети на осінь
20:01
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Китай та Індія врятували економіку Росії, - доктор політичних наук Бучин
19:44
Олександр Сирський
Сирський звільнив командирів двох армійських корпусів Сіленка та Кітугіна
19:38
на фото Дмитро Лубінець
Лубінець виступив проти каральних норм у законопроєктах щодо військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ
19:32
Ціни на пальне, АЗС
Експерти запевнили, що запровадження додаткових перевірок індійського дизпалива не вплине на український ринок
19:00
Оновлено
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 15 людей поранено
18:47
Юлія Свириденко
Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік
18:41
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Сили оборони затопили цю трубу: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" про Куп'янськ
18:38
Оновлено
Сили оборони зачистили селище Панківка на Покровському напрямку
18:17
Арман Дюплантіс
Дюплантіс зі світовим рекордом виграв золото ЧС-2025 у стрибках із жердиною
18:17
Ексклюзив
Трамп путін
Росія дієво відриває США від Європи, - дипломат Мацука
17:45
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:44
Огляд
Спадкоємець, що міг започаткувати гетьманську династію: 372 роки тому загинув Тиміш Хмельницький
17:37
Ексклюзив
Після удару по Кабміну партнери мають зрозуміти, що наступними можуть бути урядові будівлі Польщі та Румунії, - Федієнко
17:30
ЗНО
Від 2027 року для учнів четвертих класів ДПА у форматі ЗНО стане обов'язковою
17:23
Огляд
Принц Гаррі
В Україні вже, як рідний: принц Гаррі, який напередодні відвідав Київ, святкує день народження
17:12
На фронті за добу відбулося 88 боїв, найбільше - на Покровському напрямку
17:01
На Сумщині чоловіка затримали за замовлення вбивства колишньої співмешканки
17:00
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Я просто вибухнув": волонтер з Польщі про конфлікт з українським військовим під Харковом
16:56
У селі на Київщині стався вибух, загинула жінка, чоловік у лікарні
16:51
Чоловік, який передавав росіянам координати ППО в Києві, отримав 15 років тюрми
16:31
Росія та Білорусь військові навчання
Американські військові несподівано відвідали Білорусь для спостереження за військовими навчаннями з Росією
16:24
PR
Продукти з інтернет-магазину АТБ тепер можна отримати у відділеннях Укрпошти
16:20
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Скориставшись війною та ослабленням Росії і Європи, Китай стає одним із центрів світового впливу, - політолог Бучин
16:14
Організатори Євробачення рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі у конкурсі
16:01
Ексклюзив
Франція
Попри кремлівську дезінформацію, 75% французів вважають Росію загрозою, - журналістка Лазарєва
15:41
Сергій Марченко
Дефіцит у 16 млрд євро: Марченко заявив, що Україна в 2026 році потребуватиме більше зовнішнього фінансування
15:08
Огляд
Таємниче зникнення, інтриги й рекорди: 135 років тому народилася "королева детективів" Агата Крісті
14:52
Ексклюзив
Російський дрон, який впав на території Польщі
Ефект парадоксальний: польський журналіст Вуйціцкі про дронову атаку Польщі
14:06
У Грузії заарештували ізраїльського шахрая Саймона Лєваєва, про якого Netflix зняв фільм "Аферист із Tinder"
13:48
Представники США приїхали з візитом на Кіровоградщину на обʼєкти, які можуть стати проєктами для спільного Інвестиційного фонду
13:39
СБУ затримала агентку ГРУ, яка коригувала удари по Одесі та збирала інформацію про військових
13:31
Переможці "Еммі-2025": головні нагороди отримали серіали "Юнацтво" та "Пітт"
13:30
Ексклюзив
Лукаш Вантух
Те, що робили поляки щодо українців, це власне найбільша трагедія Другої Речі Посполитої, - волонтер Вантух
13:22
Ексклюзив
Анатолій Храпчинський
Храпчинський: У російських засобах озброєння все більше електроніки, яка виробляється або в Росії, або в Білорусі 
13:07
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що де-факто НАТО воює з РФ, і висловились щодо перемовин з Україною
13:03
Армія+
Довідник Армія ID й одразу 5 нових рапортів: застосунок Армія+ оновили до нової версії
12:54
Огляд
Народний депутат України Артем Дмитрук
Український депутат Дмитрук став соратником Азарова і Дугіна: раніше політик побив військового і критикував ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV