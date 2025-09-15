Дуров досить швидко спалився: журналістка Лазарєва про заяви засновника Telegram щодо протестів у Франції
Дуров, який раніше позиціонував себе як опонент російського режиму, насправді демонструє інтерес до процесів, що мають деструктивний характер і послаблюють західні демократії
Про це сказала заступниця головного редактора журналу "Український тиждень" Алла Лазарєва в програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.
"Telegram не є надто популярним у французькому суспільстві. Більшість людей використовує його радше як месенджер, ніж як джерело новин. Саме тому я вважаю, що Павло Дуров значно перебільшує, коли стверджує, що Telegram став головною платформою для організації французьких протестів", - зауважила вона.
За словами заступниці головного редактора журналу "Український тиждень", у цій заяві Павла Дурова чітко проявляється його справжнє бачення ролі Telegram. Він хоче, щоб цей продукт працював в інтересах його батьківщини. І це цілком логічно, адже - кому вигідні подібні протести? Насамперед Росії, яка зацікавлена у дестабілізації й послабленні Заходу будь-якими засобами.
"І пан Дуров, який раніше позиціонував себе як опонент російського режиму, насправді демонструє інтерес до процесів, що мають деструктивний характер і послаблюють західні демократії. Іншими словами, Дуров досить швидко спалився", - наголосила Лазарєва.
Народний депутат України Микола Княжицький розповів про роль месенджера Telegram у вербуванні українських дітей Росією.
