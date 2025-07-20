Є хороше питання: чи готовий Путін сваритися з Ердоганом через Азербайджан, - Портников

Про це в ефірі Еспресо сказав журналіст Віталій Портников.

"Це цікавий момент, як вони будуть відповідати. Тому що це вже відкритий випад. В принципі, якби це був не Алієв, вони мали б виступити з якоюсь пропагандистською заявою. Медведєв мав виступити і сказати: "Цей мерзотний, який вважає, що українці мають відібрати у нас російську землю, да хай йому там грець, ще до суду до нас буржуазного подає, замість того, щоб подякувати нам". Але от я не знаю, чи вони будуть поводитися так з Алієвим. Це от хороше питання", - зазначив він.

На думку Портникова, це провалля між Росією і Азербайджаном збільшується.

"І для російської політики логічним був би напад на Азербайджан в такій ситуації. Просто чи є у них зараз сили? Вони тут. І Алієв знає, що вони тут. І, до речі, радить нам боротися. Я вважаю, що якщо вони були б не тут, він був би обережніше в заявах. Він досвідчений політик. Так він точно знає все, що він може собі дозволити і не може. Ви ж розумієте, що навіть історію з Карабахом він майстерно розіграв тоді, коли зрозумів, що росіяни не будуть підтримувати Вірменію і Карабах", - сказав журналіст.

За його словами, другу історію він розіграв, коли він зрозумів, що всі сили Росії відтягнуті сюди і вони не будуть нічого робити, він просто вижене їхніх так званих миротворців, які там укріпилися вже надовго.

"Вони не збиралися звідти йти. Вони не збиралися навіть Вірменію в Карабах допускати ці так звані російські миротворці. Вони там хотіли зробити Південну Осетію. І ми це все прекрасно розуміємо. Вони туди російського олігарха надіслали, щоб він там керував справами. Це ж все ясно, що вони взагалі зробили. Для чого вони готувалися. Він їх просто вигнав звідти. Всіх. Теж, тому що розумів, що вони не будуть відповідати", - додав Портников.

Він вважає, що Алієв теж розумів, що росіяни можуть тільки, аби що виступити з пропагандистськими заявами.

"Є дуже хороше питання: чи готовий Путін сваритися з Ердоганом у зв'язку з Азербайджаном? Я не кажу, що Ердоган буде воювати з Путіним безпосередньо. Я вже не кажу про те, що Туреччина і Азербайджан не має спільних кордонів просто. Напад на Азербайджан, яку він викличе хвилю громадського несприйняття в Туреччині. Це ж просто навіть собі уявити важко. І Ердоган змушений буде на це реагувати, тому що інакше його будуть називати зрадником, і він буде допомагати Азербайджану. І Путін прекрасно розуміє, що це буде сварка не тільки з Алієвим, але і з Ердоганом. Так що Путіну доведеться все це проковтнути. Але виникає питання, чи будуть вони це ковтати з пропагандистської точки зору. Ще раз говорю, що ця війна, на яку Путін розраховував як на посилення своїх позицій на пострадянському просторі, призвела до їхнього значного і логічного послаблення", - підсумував журналіст.