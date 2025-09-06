Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Є небезпечний сигнал: Безсмертний про промови Сі Цзіньпіна під час саміту ШОС та параду у Китаю
Ексклюзив

Є небезпечний сигнал: Безсмертний про промови Сі Цзіньпіна під час саміту ШОС та параду у Китаю

Ірена Моляр
6 вересня, 2025 субота
17:35
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)

Промови Сі Цзіньпін, і на ШОС, і на параді, і ввечері на прийомі - це бачення ним картинки майбутнього світу - встановлення у світі тоталітарного режиму

Зміст

Про це розповів український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському в етері Еспресо.

"Якщо охарактеризувати виголошені промови, особливо Сі Цзіньпіна, і на ШОС, і на параді, і ввечері на прийомі, то це претензія на новий світовий порядок. Оці п’ять принципів, оголошених Сі Цзіньпіном, - це є розуміння й бачення ним картинки майбутнього світу. Тільки тут треба розуміти, що оці "благі наміри", які озвучені, насправді під собою бачать встановлення у світі тоталітарного режиму. А парад – це демонстрація того, що Китай може забезпечити це в такий спосіб. Зверніть увагу - якщо ілюстрацією ШОС була трійка Сі – Моді – Путін, то демонстрацією параду та сили була трійка Сі – Путін – Кім Чен Ин. Тобто це абсолютно різні речі. Із таких зовнішніх відображень треба почати аналізувати, наскільки воно виглядає в цілісне розуміння", - прокоментував Роман Безсмертний.

За його словами, те, що Моді не залишився на парад, свідчить про те, що все це - більше демонстрація, ніж реалії. Хоча недооцінювати не можна, адже це претензія на новий світовий порядок, на лідерство.

"Що є доказом небезпечної складової? Якщо глибше аналізувати всі виступи, то мова йде про переписування історії. Це дуже важливо відчути – що немає антигітлерівської коаліції, є перемога Росії і Китаю, причому Китаю комуністичного. В цій частині доречно поставити питання, при чому тут комуністичний Китай, коли той Китай і та армія – це армія генерала Чан Кайши, і Мао Цзедун до цього абсолютно ніякого відношення не має, і його армія теж. Це перше – переписування історії. Друге – це привласнення певних фрагментів історії, коли Мао Цзедуну, Комуністичній партії Китаю приписується перемога. Я вже не кажу про те, що всі інші фрагменти крутяться навколо осі цієї історії "Росія і Китай", - зауважив політик.

На його думку, в цьому відношенні є ще небезпечний сигнал – те, що весь час говориться про нарешті "правильну історію", "правильний наратив Другої світової війни". Однак і тут іде повне переписування і весь час іде паразитування на мучениках, на жертвах цієї війни. Це типовий тоталітарний крок, який використовував і сталінський режим, і нацистський, і фашистський, і нинішній рашистський режим теж паразитує на цьому.

"За цим стоїть нав’язування і нинішньому, і майбутньому поколінням принципу, що краще вмерти, ніж здатися. І цей принцип, який постійно звучить, - це паразитування на вчорашньому дні. Це на фоні мілітаризації, проти якої – на словах – Китай виступає, насправді говорить про одне - система готується до війни, бо вона починає нав’язувати моралізаторські наративи, причому наративи, які паразитують на пам’яті жертв війн", - зазначив Безсмертний.

  • 2 вересня Сі Цзіньпін провів зустріч із Володимиром Путіним у Пекіні і заявив, що обом державам слід активніше працювати над узгодженням своїх інтересів.

     
Новини
Китай
Роман Безсмертний
Володимир Путін
Студія Захід з Антоном Борковським
Сі Цзиньпін
