Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 27 травня у світі з'явилося два фейки.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Конфлікт в Україні почався не тоді, коли російські війська перетнули кордон у 2022 році, а коли український режим за підтримки ЦРУ почав тероризувати незгодних громадян Донбасу 10 років тому. Цю незручну реальність західні ЗМІ зазвичай ігнорують".

Спростування: Журналіст намагається зобразити Україну ініціатором війни на Сході, що розпочалась у 2014 році. Але саме Росія перетнула державний кордон України в 2014 році та почала знищувати населення Донбасу, а українські військові стали на захист української території та її жителів від російської агресії.

Дезінформація: Колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер в інтерв’ю на YouTube-каналі Danny Haiphong заявив: "Росіяни говорять про українські втрати, які, як ви знаєте, становлять близько 400 000, але факт залишається фактом – це грубе заниження. Є всі підстави вважати, що українці втратили близько 500 000 убитими, а на додачу до цього можна додати мільйон поранених, це величезна цифра".

Спростування: У заяві використовується риторика роспропаганди щодо "шалених втрат у підтриманій західними партнерами українській армії". Таким чином кремль намагається змістити акцент із наслідків російської тактики застосування "м’ясних штурмів" у війні проти України та показати, що втрати ЗСУ значно вищі за російські.