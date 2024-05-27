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"Агресивний напад України на Донбас": росіяни почали пропагандистську кампанію до річниці початку боїв за ДАП

27 травня, 2024 понедiлок
14:44
Війна з Росією Донецький аеропорт

Російська Федерація розпочала масштабну інформаційну кампанію до десятої річниці початку боїв за Донецький аеропорт. У її межах ворог намагається перекласти відповідальність за розв’язання війни на Київ, розповідаючи про "агресивний напад України на Донбас"

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда висвітлює меморіальні заходи на тимчасово окупованих територіях України, а також поширює заяви політиків РФ і ставлеників Кремля на ТОТ щодо річниці початку масштабного бою за Донецький аеропорт 26 травня 2014 року.

"Цей бій ru-пропаганда подає як "агресивний напад України на Донбас". Хоча саме Росія у 2014 році почала гібридну військову агресію проти нашої держави", - підкреслюють у ЦПД.

Наголошується, що український Крим уже окупували росіяни на момент початку бойових дій на сході. Водночас переважна частина "ополченців Донбасу" були росіянами, а саме військовими та співробітниками спецслужб.

  • 25 травня повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях для пропаганди серед дітей росіяни залучають так званих ветеранів "СВО": вони культивують ненависть до України та виправдовують свої злочини.
Теги:
Україна
Росія
Донецьк
російська армія
окуповані території
окупанти
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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