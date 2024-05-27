"Агресивний напад України на Донбас": росіяни почали пропагандистську кампанію до річниці початку боїв за ДАП

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда висвітлює меморіальні заходи на тимчасово окупованих територіях України, а також поширює заяви політиків РФ і ставлеників Кремля на ТОТ щодо річниці початку масштабного бою за Донецький аеропорт 26 травня 2014 року.

"Цей бій ru-пропаганда подає як "агресивний напад України на Донбас". Хоча саме Росія у 2014 році почала гібридну військову агресію проти нашої держави", - підкреслюють у ЦПД.

Наголошується, що український Крим уже окупували росіяни на момент початку бойових дій на сході. Водночас переважна частина "ополченців Донбасу" були росіянами, а саме військовими та співробітниками спецслужб.