Єдиний президент США, звинувачений у криміналі: демократи запропонували назвати на честь Трампа в'язницю
У п'ятницю, 5 квітня, група демократів у Палаті представників Конгресу США внесла на розгляд законопроєкт про перейменування в'язниці в Маямі на честь колишнього президента Трампа
Про це повідомляє The Hill.
Згідно із законопроєкт, внесеним конгресменами Джеррі Конноллі, Джаредом Московицем і Джоном Гараменді, Федеральна виправна установа Майамі у Флориді буде перейменована на "Федеральну виправну установу імені Дональда Трампа".
"Дональд Трамп є першим колишнім президентом в історії США, якому було висунуто кримінальне обвинувачення, з 88 правопорушеннями в чотирьох кримінальних справах на сьогодні. Республіканці MAGA довели своє небажання розв'язувати реальні проблеми, які стоять перед нашою країною", - заявив Гараменді в пресрелізі, що супроводжує цю заяву.
На його думку, немає "більш гідної данини колишньому президенту Дональду Трампу, ніж перейменування найближчої до Мар-а-Лаго федеральної в'язниці на його честь".
Цей законопроєкт став відповіддю на пропозицію групи республіканців перейменувати Вашингтонський міжнародний аеропорт імені Даллеса на честь колишнього президента.
Автор законопроєкту про перейменування аеропорту республіканець Гай Решенталер заявив, що "немає кращого символу свободи, процвітання і сили, ніж чути "Ласкаво просимо до Міжнародного аеропорту імені Трампа", коли літаки приземляються на американську землю".
Натомість Конноллі заявив, що зміна назви федеральної в'язниці на честь колишнього президента була б "більш доречним варіантом".
"Я не бачу причин чекати. Дональду Трампу пред'явлено майже 100 кримінальних звинувачень, - додав він. - Його визнали винним у сексуальному насильстві, а згодом - у наклепі на жертву цього насильства. Він був оштрафований на сотні мільйонів доларів у справі про цивільне шахрайство. Цілком справедливо, що найближча до Мар-а-Лаго федеральна в'язниця повинна мати його ім'я".
- 26 вересня минулого року у суді штату Нью-Йорк суддя Артур Енгорон визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у шахрайстві у справі за позовом генпрокурора штату Летіції Джеймс постановив, що пан Трамп завищив вартість свого майна, щоб отримати вигідні позики.
- 16 лютого, суд у Нью-Йорку зобов'язав Дональда Трампа виплатити понад 350 мільйонів доларів США штрафних санкцій у справі про цивільне шахрайство.
- Згодом суддя штату Нью-Йорк зобов'язав Дональда Трампа виплатити 454,2 мільйона доларів після того, як його визнали винним у справі про шахрайство з нерухомістю. Суддя дійшов висновку, що Трамп, його компанія та топменеджери, включаючи його синів Еріка та Дональда Трампа-молодшого, роками планували обман банків і страхових компаній, роздуваючи статки у фінансових звітах, які використовувалися для забезпечення позик і укладання угод. Окрім накладеного штрафу та відсотків, які нараховуватимуть щодня, суддя також наклав суворі обмеження на здатність компанії Трампа, Trump Organization, вести бізнес у штаті Нью-Йорк.
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