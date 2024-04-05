Єдиний президент США, звинувачений у криміналі: демократи запропонували назвати на честь Трампа в'язницю

Про це повідомляє The Hill.

Згідно із законопроєкт, внесеним конгресменами Джеррі Конноллі, Джаредом Московицем і Джоном Гараменді, Федеральна виправна установа Майамі у Флориді буде перейменована на "Федеральну виправну установу імені Дональда Трампа".

"Дональд Трамп є першим колишнім президентом в історії США, якому було висунуто кримінальне обвинувачення, з 88 правопорушеннями в чотирьох кримінальних справах на сьогодні. Республіканці MAGA довели своє небажання розв'язувати реальні проблеми, які стоять перед нашою країною", - заявив Гараменді в пресрелізі, що супроводжує цю заяву.

На його думку, немає "більш гідної данини колишньому президенту Дональду Трампу, ніж перейменування найближчої до Мар-а-Лаго федеральної в'язниці на його честь".

Цей законопроєкт став відповіддю на пропозицію групи республіканців перейменувати Вашингтонський міжнародний аеропорт імені Даллеса на честь колишнього президента.

Автор законопроєкту про перейменування аеропорту республіканець Гай Решенталер заявив, що "немає кращого символу свободи, процвітання і сили, ніж чути "Ласкаво просимо до Міжнародного аеропорту імені Трампа", коли літаки приземляються на американську землю".

Натомість Конноллі заявив, що зміна назви федеральної в'язниці на честь колишнього президента була б "більш доречним варіантом".

"Я не бачу причин чекати. Дональду Трампу пред'явлено майже 100 кримінальних звинувачень, - додав він. - Його визнали винним у сексуальному насильстві, а згодом - у наклепі на жертву цього насильства. Він був оштрафований на сотні мільйонів доларів у справі про цивільне шахрайство. Цілком справедливо, що найближча до Мар-а-Лаго федеральна в'язниця повинна мати його ім'я".