Економіка Білорусі на межі дефолту через інтеграцію з Росією, - розвідка

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Так, за їхніми даними, у першому півріччі 2025 року ВВП Білорусі зріс лише на 2,1 %, що на 2,9 п. п. нижче, ніж торік. Водночас інфляція у країні досягла 7,3 %.

"Спад пояснюється шоковою ситуацією в сільському господарстві (мінус 8,1 % у річному вимірі) та скороченням попиту на білоруські товари в Росії – у ключовому торговельному партнері, на який припадає 60% товарообігу. Постачання споживчих товарів, обладнання та пиломатеріалів у РФ знизилося більш ніж на 70%", - кажуть у розвідці.

Водночас зовнішньоторговельний дефіцит із січня по квітень зріс до 856 млн доларів, експорт зменшився на 0,3%, імпорт зріс на 4,7%. Промвиробництво додало лише 0,3 %, підтримане внутрішнім попитом.

У Службі зовнішньої розвідки наголошують, що стагнація російської економіки (мінус 4% у річному вимірі в І кварталі) обмежує фінансові можливості Мінська. Погіршення платіжного балансу підживлює ризики швидкої девальвації білоруського рубля, що вдарить по купівельній спроможності та соціальній стабільності.

Крім того, санкції Заходу обмежують канали диверсифікації, підсилюючи структурну прив’язку до російських ринків, логістики та фінансування.

За даними СЗРУ, мінімальні темпи зростання збережуться до кінця 2025 року за інерцією після 2024-го. В українській розвідці припускають, що у 2026–2027 роках відбудеться загострення кризи – за падіння доходів населення і подальшого затягування білоруської економіки в російську стагфляційну орбіту.