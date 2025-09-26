Ексдиректору ФБР Комі, який свідчив про імовірне втручання РФ у вибори в США в 2016 році, висунули звинувачення

Про це повідомляє BBC.

Колишнього директора ФБР Джеймса Комі, який давно критикує президента США Дональда Трампа, звинувачують у тому, що у 2020 році він нібито брехав комітету сенату щодо того, чи санкціонував він витік секретної інформації до ЗМІ.

Обвинувальний акт з'явився через кілька днів після того, як Трамп закликав високопосадовця правоохоронних органів США більш агресивно розслідувати своїх політичних опонентів, включно з Комі. У відповідь на обвинувальний акт Комі заявив про свою невинуватість і сказав, що має "велику довіру до федеральної судової системи".

Обвинувальний акт у системі правосуддя США – це офіційне звинувачення, висунуте великим журі після того, як вони розглянули докази, щоб визначити, чи слід продовжувати справу.

Комі, можливо, вперше з'явиться в суді в п'ятницю, 26 вересня, але пред'явлення звинувачень, під час якого офіційно зачитуються звинувачення перед підсудним у суді, заплановано на 9 жовтня в Александрії, штат Вірджинія.

Розслідування очолює Ліндсі Халліган, прокурор США у Східному окрузі Вірджинії, яка раніше була особистим адвокатом Трампа та обійняла свою нову посаду в понеділок.

Генеральний прокурор Пем Бонді, яку Трамп закликав на вихідних переслідувати Комі, заявила, що обвинувальний акт "відображає зобов'язання цього міністерства юстиції притягнути до відповідальності тих, хто зловживає владою, за введення американського народу в оману".

У двосторінковому обвинувальному акті бракує деталей, але в ньому йдеться, що Комі висунуто звинувачення за одним пунктом звинувачення у наданні неправдивих заяв та іншим – у перешкоджанні правосуддю.

Обидва пункти звинувачення стосуються виступу Комі на засіданні судового комітету сенату у вересні 2020 року, коли його допитували щодо ведення ФБР двох вибухових розслідувань – одного щодо втручання Росії у вибори на користь Трампа та іншого щодо використання Гілларі Клінтон приватного поштового сервера.

П'ятирічний термін давності за звинуваченнями, що ґрунтуються на цьому слуханні, мав би закінчитися наступного тижня.

Перший пункт звинувачення стосується того, що Комі заявив комітету, що він не уповноважив когось іншого в ФБР бути анонімним джерелом у новинних повідомленнях про розслідування ФБР щодо того, кого в обвинувальному висновку називає "ОСОБА 1", ймовірно, Гілларі Клінтон.

У другому пункті звинувачення стверджується, що Комі "здійснив корупційні спроби вплинути, перешкодити та завадити" роботі комітету, зробивши йому неправдиві заяви.

Присяжні відхилили третій пункт звинувачення у наданні неправдивих заяв.

Якщо його визнають винним, Комі може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

