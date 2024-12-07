Ексочільник МЗС Туреччини Сінірліоглу став генсеком ОБСЄ
Новим генеральним секретарем Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) став колишній міністр закордонних справ Туреччини Ферідун Сінірліоглу
Про це йдеться на сайті ОБСЄ.
Про призначення Сінірліоглу генсеком ОБСЄ повідомив діючий голова ОБСЄ, заступник прем'єр-міністра і міністр закордонних справ і туризму Мальти Ян Борг. Серед інших призначень:
- Директоркою Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ стала радниця з правових питань МЗС Греції Марія Телалян
- Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин став постійний представник Нідерландів в ОБСЄ Крістоф Камп
- Представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ став представник Норвегії в ОБСЄ Ян Браату
"Ці призначення підтверджують важливу роль ОБСЄ як платформи для діалогу та співпраці. Вони сигналізують про колективну рішучість держав-учасниць зміцнювати Організацію і надавати їй можливість ефективно реагувати на мінливий ландшафт безпеки", - наголосив Борг.
Він наголосив, що ОБСЄ залишається наріжним каменем у вирішенні глобальних викликів від врегулювання конфліктів та кліматичних змін до сприяння демократичній стійкості.
- Раніше ОБСЄ запустила Московський механізм щодо свавільного позбавлення свободи українських цивільних громадян Російською Федерацією.
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