Ексочільник МЗС Туреччини Сінірліоглу став генсеком ОБСЄ

Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

Про призначення Сінірліоглу генсеком ОБСЄ повідомив діючий голова ОБСЄ, заступник прем'єр-міністра і міністр закордонних справ і туризму Мальти Ян Борг. Серед інших призначень:

Директоркою Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ стала радниця з правових питань МЗС Греції Марія Телалян

Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин став постійний представник Нідерландів в ОБСЄ Крістоф Камп

Крістоф Камп Представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ став представник Норвегії в ОБСЄ Ян Браату

"Ці призначення підтверджують важливу роль ОБСЄ як платформи для діалогу та співпраці. Вони сигналізують про колективну рішучість держав-учасниць зміцнювати Організацію і надавати їй можливість ефективно реагувати на мінливий ландшафт безпеки", - наголосив Борг.

Він наголосив, що ОБСЄ залишається наріжним каменем у вирішенні глобальних викликів від врегулювання конфліктів та кліматичних змін до сприяння демократичній стійкості.