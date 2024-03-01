ОБСЄ запустила "Московський механізм", який документуватиме воєнні злочини РФ
ОБСЄ запустила Московський механізм щодо свавільного позбавлення свободи українських цивільних громадян Російською Федерацією
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Зазначається, що цей механізм дозволить розпочати розслідування стосовно грубих порушень Росією норм міжнародного гуманітарного права. Місія має встановити факти і дослідити супровідні злочини, такі як катування чи нелюдське поводження.
"Під час кожної зустрічі з представниками ОБСЄ ми порушували це питання, і наголошували та тому, що це масштабний воєнний злочин РФ проти мирних українців, за який має бути суворе покарання", - заявив Лубінець.
- У березні 2023 року 38 країн-учасниць ОБСЄ погодили створення місії експертів з метою встановлення фактів порушення прав людини у Республіці Білорусь.
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