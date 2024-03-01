ОБСЄ запустила "Московський механізм", який документуватиме воєнні злочини РФ

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Зазначається, що цей механізм дозволить розпочати розслідування стосовно грубих порушень Росією норм міжнародного гуманітарного права. Місія має встановити факти і дослідити супровідні злочини, такі як катування чи нелюдське поводження.

"Під час кожної зустрічі з представниками ОБСЄ ми порушували це питання, і наголошували та тому, що це масштабний воєнний злочин РФ проти мирних українців, за який має бути суворе покарання", - заявив Лубінець.