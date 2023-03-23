Про це заявила постійний представник Канади в ОБСЄ Джоселін Кіннер під час засідання Постійної ради, передає Укрінформ.

У спільній заяві країни-учасниці ОБСЄ оголосили про запуск так званого московського механізму, спираючись на доповідь верховного комісара ООН з прав людини, у якій задокументовано "жахливе погіршення ситуації з правами людини в Білорусі".

Дипломати згадали доповідь експертної місії, створеної в рамках "московського механізму" ОБСЄ, у якій міститься висновок про те, що "до, під час і після фальсифікованих президентських виборів 9 серпня 2020 року білоруська влада безкарно і масово порушувала права людини та зловживала ними".

"За два роки, що минули з моменту публікації цієї доповіді, білоруська влада не відреагувала на серйозні звинувачення в порушеннях і зловживаннях, викладені в ній, і повністю проігнорувала її рекомендації. Мало того, білоруська влада вдалася до подальших дій, які поглиблюють і розширюють наші занепокоєння щодо виконання Білоруссю зобов'язань у сфері людського виміру ОБСЄ, у тому числі через подальше сприяння війні Російської Федерації проти України", - йдеться у заяві.

Крім того, представники країн-учасниць нагадали, що режим диктатора Лукашенка утримує під вартою майже 1,5 тисячі політичних в'язнів, і ця цифра продовжує зростати.

Довідка: "Московський механізм" - це процедура, що дає змогу групі з десяти та більше держав-учасниць ОБСЄ створити місію незалежних експертів для вивчення особливо серйозної загрози виконанню зобов’язань у сфері прав людини в одній з країн-учасниць. Комісія підготує звіт та може надати рекомендації щодо можливих рішень.