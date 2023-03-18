В ООН представили звіт про грубі порушення прав людини у Білорусі

Про це у п'ятницю, 17 березня, повідомив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк з посиланням на звіт УВКПЛ у якому йдеться про грубі порушення прав людини по всій країні, пише Укрінформ.

Зазначається, що звіт охоплює період з травня 2020-го по грудень 2022 року і ґрунтується на опитуванні 207 жертв та свідків, а також на аналізі понад 2,5 тис. доказів, зокрема фотографій, відео, медичної та судової документації.

"Наша доповідь відображає неприйнятну картину безкарності й майже повного знищення громадянського простору та основних свобод у Білорусі", – зазначив Верховний комісар.

За його словами, уряд зобов'язаний припинити ці масові репресії і провести неупереджене й прозоре розслідування, щоб забезпечити притягнення до відповідальності осіб, винних у серйозних порушеннях.

У доповіді УВКПЛ задокументовано широкомасштабні й систематичні порушення прав людини, включаючи незаконне позбавлення життя та численні випадки свавільного ув’язнення, тортур і жорстокого поводження, а також понад 100 повідомлень про сексуальне і гендерне насильство.

Тюрк також розповів про порушення прав на свободу вираження поглядів, мирних зібрань та об'єднань, а також про відмову в належній правовій процедурі та рівному захисті.

"Ганебно, що білоруська влада сповнена рішучості переслідувати осіб, засуджених за так звану "екстремістську діяльність", і навіть доходить до того, що позбавляє їх громадянства", – додав він».

За даними УВКПЛ, у Білорусі станом на 17 березня під вартою за політично вмотивованими звинуваченнями перебувають 1462 особи.

"Триває жахлива практика переслідування й покарання людей за здійснення законної правозахисної діяльності", – сказав він, вказавши на тривалі терміни ув'язнення, які були оголошені за останні тижні, зокрема, лідерам опозиції Світлані Тихановській і Павлу Латушку, лауреату Нобелівської премії миру Олесю Біляцькому й трьом іншим членам правозахисного центру "Вясна", журналісту Андрію Пачобуту й 10 членам "Робітничого руху".

У доповіді також міститься заклик до держав-членів ООН розглянути можливість притягнення винних до відповідальності в рамках їхніх національних судових процесів, заснованих на принципах екстериторіальної та універсальної юрисдикції.