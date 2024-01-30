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"Епохальний зсув": Австрія затвердить новий план розбудови армії та вкладе 18 млрд євро

30 січня, 2024 вiвторок
06:20
Світ військові Австрії

Позаблокова Австрія планує вкласти 18 млрд євро у власні збройні сили та готова зробити внесок у спільну європейську оборону

Про це заявила міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер під час презентації документа про головні ризики та загрози для країни "Risikobild 2024", передає Укрінформ.

"В Україні, на Близькому Сході та в інших місцях нам доводиться щодня стикатися з тим, що ми не могли уявити ще донедавна. Довгий час ми сприймали як належне, що на нашому континенті більше не може бути війни, а отже, військова національна оборона не має посідати центральне місце. Однак останні події означають, що тепер ми мусимо мислити інакше", - зазначила вона.

Таннер додала, що поворотний момент, який настав у Європі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, стосується й ЗС Австрії.

"Ми розпочинаємо "епохальний зсув" і в збройних силах Австрії. З інвестиційними сумами, які нам ніколи раніше не доводилося витрачати, – 18 мільярдів євро лише протягом наступних чотирьох років. З чітким планом розбудови, який охоплює період до 2032 року і далі", - сказала Таннер.

За її словами, австрійська армія закуповує вертольоти AW169, інвестує близько 650 млн євро у модернізацію бронетехніки та розширює інфраструктуру.

"Ми повинні робити це, бо кризи і загрози зростають і вимагають швидкої реакції", - заявила міністр.

Вона наголосила на важливості збереження єдності у Європи та готовності Австрії як нейтральної держави зробити внесок у спільну європейську оборону.

"Нейтральна держава може бути нейтральною у військовому плані, але не байдужою, коли йдеться про порушення міжнародного права і національних кордонів", - додала Таннер.

У документі серед головних ризиків та загроз для країни на 2024 рік, зокрема, було названо ймовірне розширення війни проти України та конфронтацію між РФ і ЄС, порушення ланцюгів постачання та нові міграційні потоки.

Теги:
ЄС
Європа
Австрія
Військові новини
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