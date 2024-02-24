ЄС розблокує 137 млрд євро для Польщі, заморожені через проблеми з верховенством права
Європейська комісія почне процес розблокування 137 млрд євро з фондів ЄС для Польщі. Раніше їх заморозили через проблеми, пов'язані з верховенством права
Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на брифінгу з польським прем’єр-міністром Дональдом Туском, інформує "Громадське".
Посадовиця зазначила, що вражена зусиллями Польщі у відновленні верховенства права.
"«Упродовж наступного тижня Колегія ухвалить два рішення щодо європейських фондів, які наразі заблоковані для Польщі. Ці рішення вивільнять до 137 мільярдів євро для Польщі", — заявила фон дер Ляєн.
Як пише видання Politico, таку заяву зробили на тлі зусиль новообраного уряду Польщі, який під керівництвом проєвропейського прем'єра Туска намагається налагодити відносини з Брюсселем, що погіршилися за часів роботи попереднього уряду через питання верховенство права в країні. Зокрема, це стосувалося судової системи.
Також фон дер Ляєн оголосила виділення 1,4 млрд євро безпосередньо місцевим виробникам у Польщі. Водночас вона зазначила, що підтримує збільшення українського експорту через Чорне море до світу, щоб розвантажити сухопутний польсько-український кордон.
- Український уряд 23 лютого розробив та запропонував Польщі "план взаєморозуміння", п'ять кроків якого мають на меті розв'язувати проблему блокади спільного кордону країн.
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