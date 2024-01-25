ЄС та Литва нададуть Україні €15,5 млн на шкільні бомбосховища

Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні.

Така угода була підписана Європейською комісією в Україні та литовським центральним агентством управління проєктами CPVA.

"Наша мета - повернути якомога більше дітей до школи. Для цього поблизу шкіл мають бути побудовані безпечні укриття, що відповідають найсучаснішим вимогам. Діти і вчителі повинні мати змогу не лише сховатися від обстрілів, але й продовжити уроки та заняття під час, на жаль, регулярних повітряних атак", - заявила заступниця CPVA Раса Сураучєнє.

Зазначено, що через військову агресію Росії й цілеспрямоване знищення шкіл, дитячих садків та інших освітніх закладів кожна сьома українська школа зруйнована або пошкоджена. Близько 1,6 млн школярів і 200 тис. дошкільнят не відвідують навчальні заклади, коли 900 тис. дітей хочуть вчитися дистанційно.

"Для того, аби школи в Україні могли функціонувати, вони повинні мати укриття або принаймні обладнаний підвал. Зараз в Україні налічується понад 13 000 шкіл, 3 500 з яких не мають цих необхідних для воєнного часу об'єктів", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що програма ЄС буде спрямована на регіони, які найбільше потерпають від бойових дій: Чернігівщину, Миколаївщину, Сумщину, Запоріжжя, Харківщину та Одещину. Водночас щонайменше 5 укриттів планується побудувати у цих прифронтових областях.

Зауважено, що CPVA разом з Міністерством освіти і науки та Міністерством реставрації України для проєкту відібрали школи з найбільшою кількістю учнів, де бракує обладнаних укриттів.

Ситуація з укриттями

Станом на липень 2023 року 65% закладів освіти в Україні мали укриття.

1 вересня за парти сіли, за даними МОН, близько пів мільйона школярів. Офлайн навчання проводять лише там, де в школах облаштовано укриття.

30 листопада Міністерство освіти й науки України підписало меморандум з ЮНІСЕФ щодо створення нових стандартів для укриттів у школах і дитячих садочках.