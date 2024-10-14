ЄС ввів санкції проти осіб, які дестабілізують Молдову: серед них лідерка Гагаузії

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Зазначено, що лідерка Гагаузії Гуцул потрапила під санкції через "просування сепаратизму в регіоні, спробах повалення конституційного ладу", що загрожує суверенітету й незалежності Молдови.

У підсанкційний перелік також потрапили: заступник башкана Гагаузії та радник з комунікаційних питань Михаїл Влах, заступник відділу із зовнішніх зв’язків адміністрації Гагаузії Юрій Чузнецов, заступник очільника виконавчого комітету і депутат регіонального парламенту Ілля Узун.

Водночас обмеження запровадили проти громадської організації "Євразія", що зареєстрована в РФ, та її директорки Неллі Парутенко.

У Раді ЄС додають, що санкційні обмеження передбачають блокування активів, заборону на вʼїзд до Євросоюзу та передачу їм будь-яких коштів чи інших економічних ресурсів.