ЄС ввів санкції проти осіб, які дестабілізують Молдову: серед них лідерка Гагаузії
Європейський Союз запровадив санкції проти пʼяти фізичних та одної юридичної осіб за дестабілізацію Республіки Молдова. Зокрема, під обмеження потрапила лідерка молдовської автономії Гагаузія Євгенія Гуцул
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Зазначено, що лідерка Гагаузії Гуцул потрапила під санкції через "просування сепаратизму в регіоні, спробах повалення конституційного ладу", що загрожує суверенітету й незалежності Молдови.
У підсанкційний перелік також потрапили: заступник башкана Гагаузії та радник з комунікаційних питань Михаїл Влах, заступник відділу із зовнішніх зв’язків адміністрації Гагаузії Юрій Чузнецов, заступник очільника виконавчого комітету і депутат регіонального парламенту Ілля Узун.
Водночас обмеження запровадили проти громадської організації "Євразія", що зареєстрована в РФ, та її директорки Неллі Парутенко.
У Раді ЄС додають, що санкційні обмеження передбачають блокування активів, заборону на вʼїзд до Євросоюзу та передачу їм будь-яких коштів чи інших економічних ресурсів.
- 1 березня цього року башкан Гагаузії Євгенія Гуцул, яку підтримує молдовський олігарх-утікач Ілан Шор, здійснила візит до Москви, де зустрілась із головою Ради Федерації РФ (верхньої палати парламенту) Валентиною Матвієнко й попросила "допомоги" Москви.
- 10 квітня Гуцул заявила, що більшість громадян нібито проти вступу Молдови у ЄС і зближення з Румунією. Вона наголосила, що у такому випадку вживатиме заходів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.48
- EUR Купівля 44.91Продаж 45.55
- Актуальне
- Важливе