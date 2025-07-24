Естонія назавжди заборонила Лукашенку й низці чиновникам вʼїзд на свою територію
Естонський уряд 24 липня ухвалив рішення безстроково продовжити дію санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та 273 осіб. Зокрема, їм назавжди заборонений вʼїзд на територію країни
Про це пише ERR.
Відповідну ініціативу раніше вніс міністр закордонних справ Маркус Цахкна. Він наголосив, що ситуація щодо захисту прав людини в Білорусі незмінна і підтримка Мінськом РФ у війні проти України лише посилює необхідність тиску.
"Протягом майже п'яти років після введення санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо закривати очі на триваючі репресії, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами", – заявив очільник МЗС.
Відтепер проти 273 осіб – високопоставлених чиновників, суддів, силовиків, пропагандистів і наближених до Лукашенка – а також проти самопроголошеного білоруського президента накладені безстрокові санкції.
Естонія вперше запровадила відповідні обмеження в 2020 році на тлі протестів через президентські вибори в Білорусі.
- У березні Рада ЄС запровадила нові санкції проти 25 людей з влади Білорусі, зокрема представників Центральної виборчої комісії, суду і правлячої партії, а також 7 організацій.
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