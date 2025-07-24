Естонія назавжди заборонила Лукашенку й низці чиновникам вʼїзд на свою територію

Про це пише ERR.

Відповідну ініціативу раніше вніс міністр закордонних справ Маркус Цахкна. Він наголосив, що ситуація щодо захисту прав людини в Білорусі незмінна і підтримка Мінськом РФ у війні проти України лише посилює необхідність тиску.

"Протягом майже п'яти років після введення санкцій у Білорусі не відбулося позитивних змін. Ми не можемо закривати очі на триваючі репресії, тому санкції повинні зберігатися без обмеження за термінами", – заявив очільник МЗС.

Відтепер проти 273 осіб – високопоставлених чиновників, суддів, силовиків, пропагандистів і наближених до Лукашенка – а також проти самопроголошеного білоруського президента накладені безстрокові санкції.

Естонія вперше запровадила відповідні обмеження в 2020 році на тлі протестів через президентські вибори в Білорусі.