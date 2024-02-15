Естонія та Польща чекають на чіткі повідомлення щодо вступу України в НАТО
Очільники Міністерств закордонних справ Естонії та Польщі висловили сподівання, щодо майбутнього саміту НАТО та чітких повідомлень про вступ України до Альянсу
Про це пише ERR.
Про це Маргус Цахкна та Радослав Сікорський говорили під час спільної зустрічі у Варшаві.
"Ми маємо виступати за активний рух у вступі України. Ми не можемо застрягти на тих кроках, які домовилися у Вільнюсі", - заявив Цахкна.
Говорили і про євроінтеграцію України. Глава МЗС Естонії переконаний, що наша країна має отримати рамки для переговорів найближчим часом для швидкого руху вперед.
"Ми також працюємо над тим, щоб зробити використання заморожених активів ще більш важливим питанням на рівні Європейського Союзу, і, за прикладом Естонії, використовувати не лише прибутки від управління замороженими активами, а й самі активи. Україна має бути відбудована з цими коштами", - підкреслив Очільник естонського МЗС.
Також Цахкна написав про це на X (Twitter).
"Обговорили естонсько-польські відносини та постійну підтримку України поки цю війну буде виграно, а Росія програє. Час на нашому боці. Також обговорили використання заморожених активів Росії та вступ України в ЄС і НАТО", - йдеться у дописі.
- 13 лютого стало відомо, шо посол США в НАТО Джуліанна Сміт не очікує, що альянс надасть Україні запрошення до членства влітку. Водночас Київ і надалі отримуватиме необхідну підтримку.
- 13 лютого повідомлялось, що у НАТО дискутують про терміни вступу України до Альянсу.
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