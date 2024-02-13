"Зосереджуємося на підтримці": посолка США в НАТО прокоментувала можливість запрошення України в Альянс на липневому саміті

Про це амбасадорка сказала під час телефонної розмови з журналістами перед зустріччю міністрів оборони НАТО, пише Reuters.

"Що стосується саміту цього літа, я не очікую, що альянс надасть запрошення на даному етапі", - сказала Сміт.

За її словами, Україна отримає необхідну підтримку у боротьбі з агресором.

"Ми дуже наполегливо працювали з Вільнюського саміту минулого року, щоб зробити низку кроків, аби продовжувати допомагати нашим друзям в Україні з необхідними реформами в їхній власній країні, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції", — сказала Сміт.

"І ми продовжуємо зосереджуватися насамперед на підтримці їх у нинішній боротьбі та забезпеченні їхньої перемоги на полі бою", - додала дипломатка.

Що відомо вступ України до НАТО

11-12 липня 2023 року у Вільнюсі відбувся саміт лідерів країн НАТО. 11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

Президент Володимир Зеленський обурився наявністю "умов" для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на "неготовність запросити нашу країну до Альянсу".

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України й заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.

Тодішній міністр оборони України Олексій Резніков 23 липня заявив, що під час наступного саміту НАТО влітку 2024 року Україну, ймовірно, зможуть прийняти до альянсу.