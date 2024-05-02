Естонський депутат задля збору грошей на ЗСУ приїхав велосипедом з Таллінна до Києва

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

Крісто Енн Вага виїхав з Таллінна 26 квітня і вже за шість днів опинився у Києві.

"Я це зробив! Проїхав на велосипеді від Таллінна до Києва, щоб показати, що війна триває на відстані велосипедної прогулянки, і висловити підтримку захисникам. Зосередьмось на тому, щоб допомогти Україні виграти цю війну і перемогти терористичну Росію", - написав він.

Естонський депутат також подякував усім, хто задонатив кошти на придбання повнопривідних автомобілів та FPV-дронів для Сил безпілотних систем України та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Цей збір він організував спільно з організацією NAFO.

Фото: twitter.com/kristovaga