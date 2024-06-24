"Етнічне російське населення України відмовилося визнати лідерів, обраних США": фейки світових ЗМІ за 24 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 24 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 24 червня у світі з'явилися дві дезінформації.
Дезінформація: Американська блогерка Кендес Овенс заявила: "Цілком очевидно, що це просто операція з відмивання грошей. Цілком очевидно, що нам довгий час брехали про те, що відбувається в цьому регіоні. Україна завжди була для США місцем для відмивання грошей".
Спростування: Блогерка відкрито повторює наратив російської пропаганди, спрямований на викривлення фактів щодо підтримки України та формування ворожої позиції до України серед громадян західних держав.
Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Етнічне російське населення України відмовилося визнати лідерів, обраних США, за яких вони не голосували. Після того, як 15 000 людей було вбито українською армією, Росія втрутилася, щоб звільнити постраждалі регіони, і вони приєдналися до Росії шляхом референдуму".
Спростування: Такі дезінформаційні заяви спрямовані на виправдання російської агресії проти України. Загибель тисяч людей у період з 2014-го по 2022 рік в Україні є результатом незаконного вторгнення Росії та російських обстрілів української території. Також "референдум", про який пише блогер, був нелегітимним, оскільки порушував міжнародне та українське законодавство і проходив в умовах російського терору.
- 22 червня повідомлялось, що колишній офіцер зі США Скотт Беннет поширює фейкову інформацію про те, що документи за підписом президента Володимира Зеленського не мають законної сили.
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