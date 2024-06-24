"Етнічне російське населення України відмовилося визнати лідерів, обраних США": фейки світових ЗМІ за 24 червня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 24 червня у світі з'явилися дві дезінформації.

Дезінформація: Американська блогерка Кендес Овенс заявила: "Цілком очевидно, що це просто операція з відмивання грошей. Цілком очевидно, що нам довгий час брехали про те, що відбувається в цьому регіоні. Україна завжди була для США місцем для відмивання грошей".

Спростування: Блогерка відкрито повторює наратив російської пропаганди, спрямований на викривлення фактів щодо підтримки України та формування ворожої позиції до України серед громадян західних держав.

Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X (Twitter) написав: "Етнічне російське населення України відмовилося визнати лідерів, обраних США, за яких вони не голосували. Після того, як 15 000 людей було вбито українською армією, Росія втрутилася, щоб звільнити постраждалі регіони, і вони приєдналися до Росії шляхом референдуму".

Спростування: Такі дезінформаційні заяви спрямовані на виправдання російської агресії проти України. Загибель тисяч людей у період з 2014-го по 2022 рік в Україні є результатом незаконного вторгнення Росії та російських обстрілів української території. Також "референдум", про який пише блогер, був нелегітимним, оскільки порушував міжнародне та українське законодавство і проходив в умовах російського терору.