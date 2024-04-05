Єврокомісар з юстиції Рейндерс сподівається, що спецтрибунал для Путіна буде створений до кінця 2024 року
Європейський комісар з юстиції Дідьє Рейндерс сподівається, що до кінця цього року буде створений міжнародний спеціальний трибунал для президента РФ Володимира Путіна й владної верхівки Росії
Про це повідомляє DW.
За словами єврокомісара, щодо трибуналу ведуться дискусії й наразі розглядаються два його варіанти: на основі багатосторонньої угоди або ж спрощене рішення - міжнародний трибунал, який ґрунтується на двосторонній угоді між Україною та Радою Європи.
Також Рейндерс зауважив, що в Європейському Союзі створили нову систему передачі судочинства. Таким чином, якщо в Україні триває кримінальний процес, зокрема щодо злочину агресії, - він може бути перенесений до такого спецтрибуналу.
"Наступний крок - це питання політичної волі. Зараз лише початок року, а до кінця року це все має стати можливим", - резюмував він.
Водночас DW зазначає, що Нідерланди запропонували провести міжнародний спецтрибунал у Гаазі.
- 3 квітня повідомлялося, що політичну декларацію конференції "Відновлення справедливості для України" щодо створення спецтрибуналу проти РФ, яка проходила в Гаазі, підписали 44 держави.
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