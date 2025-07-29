Єврокомісія хоче зупинити участь Ізраїлю в науково-дослідній програмі Horizon через гуманітарну кризу в Газі
Європейська комісія підготувала проєкт рішення про часткове зупинення участі Ізраїлю в науково-дослідній програмі Horizon Europe через гуманітарну кризу в Газі
Про це пише The Guardian.
Програма Horizon Europe є однією з найпрестижніших у світі, і раніше участь жодної країни в ній не призупинялася. Проте європейські чиновники вважають, що поточна гуманітарна ситуація в Газі є настільки критичною, що це створює юридичні підстави для такого кроку.
У семисторінковій пропозиції, яку вже передано державам-членам ЄС, зазначено, що в Газі "90% домогосподарств стикаються з серйозною нестачею води, а рівень недоїдання різко зростає", при цьому спостерігається "серйозний дефіцит ліків" і "практично все населення Гази... перебуває під загрозою голоду". Зокрема, організація Integrated Food Security Phase Classification (IPC) повідомила, що в Газі "наразі реалізується найгірший сценарій голоду"".
У разі схвалення Євросоюзом обмеження торкнуться передусім участі Ізраїлю в Європейській раді з інновацій (EIC) — ключовому напрямі Horizon, що фінансує передові технології. З 2021 року ізраїльські компанії вже отримали з цієї програми близько 200 млн євро. Наразі в EIC беруть участь 46 ізраїльських компаній.
Пропозиція має бути затверджена більшістю серед держав-членів ЄС — щонайменше 15 країн, що представляють 65% населення Союзу. Рішення обговорюватимуть у Брюсселі на рівні послів ЄС.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його уряд визнає Палестину незалежною державою у вересні на сесії Генасамблеї ООН, якщо Ізраїль не припинить війну в Газі та не зробить кроків до мирного врегулювання.
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