Єврокомісія звинуватила Temu у порушенні правил запобігання продажу незаконних товарів

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Вказано, що йдеться про зобов'язання, передбачені Законом про цифрові послуги (DSA), щодо належного оцінювання ризиків поширення незаконних товарів.

У Єврокомісії зібрали докази, які свідчать, що споживачі в ЄС піддаються високому ризику натрапити на незаконні товари на Temu. Це вдалося встановити завдяки, зокрема, таємним покупцям, аналіз яких показав, що споживачі, які здійснюють покупки на Temu, з великою ймовірністю можуть знайти серед пропозицій товари, що не відповідають вимогам, такі як дитячі іграшки та дрібна електроніка.

"Згідно з аналізом Комісії, оцінка ризиків Temu від жовтня 2024 року була неточною і ґрунтувалася на загальній інформації про галузь, а не на конкретних деталях про власний ринок. Це могло призвести до вжиття недостатніх заходів щодо запобігання поширенню незаконних товарів. Комісія продовжить розслідування щодо інших підозр у порушеннях, розпочате в жовтні 2024 року, включаючи ефективність заходів щодо зменшення ризиків, використання елементів дизайну, що викликають залежність, прозорість систем рекомендацій та доступ до даних для дослідників", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що якщо попередні висновки Комісії будуть остаточно підтверджені, буде ухвалене рішення про невиконання вимог ЄС з боку маркетплейсу.

"Таке рішення може передбачати штрафи в розмірі до 6% від загального світового річного обороту постачальника та зобов’язувати постачальника вжити заходів для усунення порушення. Рішення про невиконання вимог може також спричинити посилений період нагляду для забезпечення дотримання заходів, які постачальник має намір вжити для усунення порушення", - додали в Єврокомісії.