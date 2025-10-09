Європарламент не підтримав вотуми недовіри до Урсули фон дер Ляєн

Про це повідомляє Європарламент.

У четвер, 9 жовтня, під час окремих голосувань парламент відхилив обидві резолюції про недовіру Європейській комісії та її президентці

Перша резолюція, яку подали "Патріоти за Європу", була відхилена 378 голосами "проти", проголосували "за" 179 депутатів, і 37 "утрималися".

Пропозицію від "Лівих" відхилили 383 голоси "проти", тоді як "за" було лише 133 голоси, ще 78 - утрималися.

Це означає, що чинний склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн залишається на посадах.

Читайте також: Криза довіри у Брюсселі: чому фон дер Ляєн знову опинилася під ударом Європарламенту