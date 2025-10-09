Європарламент не підтримав вотуми недовіри до Урсули фон дер Ляєн
Європейський парламент не підтримав два подання про вотум недовіри Європейській комісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн
Про це повідомляє Європарламент.
У четвер, 9 жовтня, під час окремих голосувань парламент відхилив обидві резолюції про недовіру Європейській комісії та її президентці
Перша резолюція, яку подали "Патріоти за Європу", була відхилена 378 голосами "проти", проголосували "за" 179 депутатів, і 37 "утрималися".
Пропозицію від "Лівих" відхилили 383 голоси "проти", тоді як "за" було лише 133 голоси, ще 78 - утрималися.
Це означає, що чинний склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн залишається на посадах.
Читайте також: Криза довіри у Брюсселі: чому фон дер Ляєн знову опинилася під ударом Європарламенту
- 10 липня Європейський парламент відхилив вотум недовіри очільниці Єврокомісії. Проти виступили 360 обранців, за – 175, ще 18 утрималися. Для підтримки вотуму потрібен був мінімум 361 голос. 16 вересня стало відомо, що Європарламент у жовтні розгляне два вотуми недовіри фон дер Ляєн. Їх окремо подали партії "Патріоти за Європу" і "Ліві".
- 8 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з трибуни Європарламенту в Страсбурзі наголосила, що РФ веде "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.69
- EUR Купівля 47.99Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе