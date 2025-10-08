Фон дер Ляєн заявила, що РФ веде "навмисну та цілеспрямовану тіньову кампанію проти Європи"

Про це пише "Радіо Свобода".

"Один інцидент може бути помилкою. Два – збігом обставин. Але три, п’ять, десять? Це навмисна та цілеспрямована тіньова кампанія проти Європи… Росія хоче посіяти розбрат. Ми відповідаємо єдністю. Саме італійські пілоти в рамках місії повітряного патрулювання НАТО супроводжували російські літаки з неба Естонії. Українські експерти діляться досвідом на передовій, щоб допомогти державам-членам протидіяти вторгненням дронів", – сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії закликала не лише до реакції, а й стримування агресії.

"Європа повинна терміново оснаститися стратегічними можливостями реагування… І ми повинні бути здатні реагувати в режимі реального часу. Ця робота вже розпочалася", – зазначила фон дер Ляєн.

Вона відзначила "найбільший сплеск витрат на оборону в історії нашого Союзу". В межах програми "Готовність 2030", що передбачає переозброєння до відповідного дедлайну, Європа планує мобілізувати до 800 млрд євро на оборону. Незабаром Єврокомісія презентує дорожню карту цієї програми.

Фон дер Ляєн згадала знову про флагманські проєкти, які пропонується зробити основою програми. Серед них, зокрема, "стіна дронів".

"Нам потрібна система, яка є доступною та придатною для використання. Для швидкого виявлення, швидкого перехоплення та, за потреби, швидкої нейтралізації. Тут нам є чого навчитися в України. Як щодо можливостей, так і, що ще важливіше, щодо їхньої екосистеми швидких інновацій. І Україна готова підтримати наші зусилля", – додала президентка Єврокомісії.

Чиновниця також згадала проєкт, метою якою є моніторинг і захист неба, моря й землі східного флангу НАТО. І зауважила, що для реалізації всіх запланованих ініціатив необхідне зміцнення європейського оборонпрому.

"Боротьба з гібридною війною Росії стосується не лише традиційної оборони. Йдеться про програмне забезпечення для безпілотників та запчастини для трубопроводів. Йдеться про швидкі групи кіберреагування та кампанії з інформування громадськості для поширення інформованості. Це вимагає нового мислення для всіх нас… І найголовніше, ми повинні стримувати всіх, хто прагне завдати нам шкоди", – підсумувала фон дер Ляєн.