Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Європарламент почав розслідування можливих зв’язків латвійської депутатки Жданок із ФСБ

Європарламент почав розслідування можливих зв’язків латвійської депутатки Жданок із ФСБ

30 січня, 2024 вiвторок
09:58
Світ Латвійська депутатка Європарламенту Тетяна Жданок

У Європарламенті заявили, що після публікації журналістів The Insider розпочали розслідування можливих зв’язків депутатки від Латвії Татьяни Жданок із російськими спецслужбами

Про це у відповідь на запит DW повідомив офіційний представник голови Європарламенту Юрій Ласс.

За його словами, президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що "дуже серйозно ставиться" до звинувачень щодо Жданок. У зв'язку з цим вона передає цю справу до консультативного комітету з кодексу поведінки.

"Це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування", - пояснив Ласс.

Зазначається, що очільниця Європарламенту також винесе це питання на обговорення на конференції голів 31 січня.

Видання пояснює, що конференція голів - це політичний орган Європарламенту, який відповідає за відносини з іншими інституціями ЄС і національними парламентами. До складу конференції голів входять спікер Європарламенту і голови політичних груп.

Водночас у пресслужбі Європарламенту на запит журналістів відповіли, що не коментуватимуть звинувачення щодо Жданок, проте вказали, що про ці звинувачення вже певний час тому повідомляли в країні, яку представляє депутатка, тобто в Латвії.

"Ми наголошуємо, що всі депутати Європарламенту підкоряються одним і тим самим правилам (закон про вибори 1976 року, статут Європарламенту та внутрішні правила Європарламенту) щодо незалежності мандата та етики, - додали в пресслужбі.

Порушення кодексу поведінки може призвести до впровадження санкцій з боку голови Європарламенту, про що оголошується на пленарному засіданні. Водночас рішення про прийняття євродепутата з посади ухвалює компетентні органи в його країні.

  • Нагадаємо, раніше група Bellingcat та видання The Insider за участю естонських, латвійських та шведських журналістів опублікували розслідування, за результати якого виявилося, що депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок щонайменше з 2004 року співпрацювала з російськими спецслужбами, звітувала про свою діяльність перед кураторами з ФСБ та просила в них кошти.
Теги:
Латвія
Європарламент
ФСБ
Читайте також:
Іраклій Гарібашвілі
29 січня, 2024 понедiлок
Прем'єр-міністр Грузії Гарібашвілі подав у відставку
на фото Володимир Зеленський
29 січня, 2024 понедiлок
Це питання справедливості, - Зеленський заявив, що хоче, аби чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону
Клаудіу Тарзіу
28 січня, 2024 неділя
Лідер правих радикалів у сенаті Румунії Тарзіу закликав до відновлення "природних кордонів", включно з Молдовою, Закарпаттям, Буковиною та Південною Бесарабією
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.77
    Купівля 37.77
    Продаж 38.35
  • EUR
    Купівля 41.05
    Продаж 41.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
30 січня
10:56
Toyota
Toyota закликала власників 50 тис. авто у США віддати їх у ремонт. Причина
10:55
Прапор США
У 2023 році експорт зброї зі США сягнув рекордного рівня
10:40
Філіппіни
В'єтнам і Філіппіни домовилися посилити заходи безпеки на тлі напруженості у Південнокитайському морі
10:30
РФ уночі поцілила ракетою по прибудові до готелю в Мирнограді: загинула людина
10:22
Намагався передати ФСБ локації командних пунктів 3-ї ОШБр та штабу Сухопутних військ: СБУ оголосила підозру киянину
10:06
OPINION
Віталій Гайдукевич
Відставку Залужного таки готували
10:00
Військові психологи
Ті, хто забезепечує моральну стійкість бійців. Що за свято 30 січня та який воно має стосунок до ЗСУ
09:59
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 30 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
09:51
Антоніу Гутерріш
Генсек ООН зустрінеться з країнами-донорами на тлі зупинки фінансування агенства щодо Палестини
09:46
окупанти Маріуполь
"Було V, стало Z”: окупанти різко змінили маркування на техніці, яку переміщують з Маріуполя в бік Бердянська
09:40
Ексклюзив
ракета Нептун
В Україні зростатиме потенціал виготовлення власних крилатих ракет, - Згурець
09:28
Оновлено
Джо Байден
Байден доручив напрацювати відповідь на атаку проіранських угруповань на військову базу США в Йорданії, - Politico
09:28
розташування російських складів "калібрів" у Севастополі
В окупованому Севастополі партизани "Атеш" з'ясували розташування російських складів "калібрів"
09:18
Оновлено
Нафтобаза у Калузі РФ
Росіяни заявили про атаку 21 безпілотника на 4 регіони РФ та Крим: ЗМІ пишуть про падіння БПЛА на територію нафтобази у Калузі
09:09
Олександр Стубб та Пекка Гаавісто
Кандидати на пост президента Фінляндії розповіли, чи відповіли б на вітальний дзвінок Путіна
09:03
Ексклюзив
Зеленський та Залужний
"Це відповідальність президента": військовослужбовець Барна про чутки щодо відставки Залужного
08:38
Вибух у ЖК Нідерландів
У Нідерландах стався вибух у житловому комплексі: частину будівлі знищено, є постраждалі
08:35
Оновлено
Наслдки атаки "шахедів" на Дніпропетровщину 30 січня
Масштабна повітряна атака РФ: "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині
08:27
Ексклюзив
Крим. Євпаторія
Окупаційна влада розуміє, що деокупація Криму неминуча, - Братчук
08:17
в'язниця
На окупованих територіях України почастішали випадки смертей у в'язницях, - правозахисники
08:08
Оновлено
На фото втрати окупантів
Літак, 10 танків і 960 окупантів: Генштаб оновив втрати Росії у війні з Україною
08:05
OPINION
Віктор Бобиренко
Перемогти Україну може лише наша влада
08:00
сили ППО
Війська РФ вночі атакували Україну дронами та ракетами: сили ППО знищили 15 ворожих БПЛА
07:39
Валерій Залужний
ISW пояснив, як росіяни можуть використати чутки про відставку Залужного
07:24
хакери
У США борються з китайськими хакерами, які проводили атаки на критичну інфраструктуру, - Reuters
07:21
Українські журналісти зустрілися з послами G7
Українські журналісти зустрілися з послами G7: обговорили свободу ЗМІ під час війни
06:37
ЄС Україна
РФ використовує націоналістичні настрої в Європі, щоб посварити Україну з її західними сусідами, - ISW
06:20
військові Австрії
"Епохальний зсув": Австрія затвердить новий план розбудови армії та вкладе 18 млрд євро
06:16
Ілон Маск
Компанія Маска Neuralink вперше вживила імплант у мозок людини
05:58
Південноукраїнська АЕС
МАГАТЕ провело інспекцію Південноукраїнської АЕС
05:42
Саміт НАТО у Вільнюсі
Зброя для України та Близький Схід: Столтенберг зустрівся з Остіном у Пентагоні
05:16
У Німеччині в 2023 році різко зросла кількість підроблених купюр євро
04:48
Путін та Лукашенко домовились створити об'єднаний медіахолдинг РФ та Білорусі
04:20
Джейк Салліван
Салліван зустрівся з очільником МЗС Китаю: говорили про війну РФ проти України
03:52
Радослав Сікорський
Очільник МЗС Польщі пообіцяв завершити "холодну війну" з Німеччиною та ЄС
03:25
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль погодився на умови перемир'я щодо звільнення заручників ХАМАСу, - ЗМІ
02:57
санкції проти РФ
У США хочуть змусити Facebook та Google дотримуватись санкцій проти Росії та Ірану
02:29
Пентагон
У Пентагоні повідомили про наслідки атаки на базу США в Йорданії
02:01
санкції проти Росії аеропорти Росія
У Росії літак авіакомпанії "Якутія" здійснив аварійну посадку: пасажирів екстрено евакуювали
01:27
міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
"Ми вбили вже чверть терористів ХАМАСу, стільки ж поранено", - міністр оборони Ізраїлю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV