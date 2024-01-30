Європарламент почав розслідування можливих зв’язків латвійської депутатки Жданок із ФСБ
У Європарламенті заявили, що після публікації журналістів The Insider розпочали розслідування можливих зв’язків депутатки від Латвії Татьяни Жданок із російськими спецслужбами
Про це у відповідь на запит DW повідомив офіційний представник голови Європарламенту Юрій Ласс.
За його словами, президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що "дуже серйозно ставиться" до звинувачень щодо Жданок. У зв'язку з цим вона передає цю справу до консультативного комітету з кодексу поведінки.
"Це означає, що в Європейському парламенті розпочато розслідування", - пояснив Ласс.
Зазначається, що очільниця Європарламенту також винесе це питання на обговорення на конференції голів 31 січня.
Видання пояснює, що конференція голів - це політичний орган Європарламенту, який відповідає за відносини з іншими інституціями ЄС і національними парламентами. До складу конференції голів входять спікер Європарламенту і голови політичних груп.
Водночас у пресслужбі Європарламенту на запит журналістів відповіли, що не коментуватимуть звинувачення щодо Жданок, проте вказали, що про ці звинувачення вже певний час тому повідомляли в країні, яку представляє депутатка, тобто в Латвії.
"Ми наголошуємо, що всі депутати Європарламенту підкоряються одним і тим самим правилам (закон про вибори 1976 року, статут Європарламенту та внутрішні правила Європарламенту) щодо незалежності мандата та етики, - додали в пресслужбі.
Порушення кодексу поведінки може призвести до впровадження санкцій з боку голови Європарламенту, про що оголошується на пленарному засіданні. Водночас рішення про прийняття євродепутата з посади ухвалює компетентні органи в його країні.
- Нагадаємо, раніше група Bellingcat та видання The Insider за участю естонських, латвійських та шведських журналістів опублікували розслідування, за результати якого виявилося, що депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок щонайменше з 2004 року співпрацювала з російськими спецслужбами, звітувала про свою діяльність перед кураторами з ФСБ та просила в них кошти.
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