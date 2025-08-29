Європейські лідери розглядають можливість створення 40 км буферної зони між українськими та російськими позиціями, - Politico

Про це пише Politico.

За даними п’яти європейських дипломатів, пропозиція є однією з кількох, які військові та цивільні посадовці обговорюють для післявоєнного врегулювання або перемир’я в Україні. Серед них немає згоди щодо можливої глибини буферної зони, і незрозуміло, чи Київ прийме такий план, адже він, ймовірно, передбачатиме територіальні поступки.

Зазначається, що Сполучені Штати не беруть активної участі в цих дискусіях.

Як зауважили автори, той факт, що посадовці розмірковують над ідеєю відгородити смугу землі всередині України, аби нав’язати крихкий мир, свідчить про відчай союзників НАТО.

"Вони хапаються за соломинку. Росіяни не бояться європейців. І якщо вони думають, що пара британських і французьких спостерігачів утримають їх від вторгнення в Україну, то вони помиляються", - заявив колишній високопосадовець Пентагону Джим Таунсенд.

Як відмітили у виданні, тема поділу має сильний історичний підтекст. Європейські дипломати уникають порівнянь із суворо охоронюваним кордоном між Північною та Південною Кореєю, які формально досі перебувають у стані війни. Натомість вони більше порівнюють його з поділом Німеччини часів Холодної війни.

Кількість військових, необхідних для патрулювання кордону, також залишається проблемним питанням. Посадовці обговорюють цифри від 4 тисяч до приблизно 60 тисяч військовослужбовців. Водночас жодна країна поки не взяла на себе зобов’язань, а президент Дональд Трамп відмовився від ідеї можливої присутності американських військ.

"НАТО вже намагається підготувати сили реагування у складі 300 000 військовослужбовців для захисту східного флангу альянсу від майбутньої російської атаки. За словами двох дипломатів, будь-які миротворчі сили виконуватимуть подвійну роль: патрулюватимуть поблизу демілітаризованої зони та одночасно навчатимуть українські війська", - йдеться у матеріалі.

Зараз також тривають дискусії і щодо правил застосування сили, можливих сценаріїв ескалації та ролі третіх країн, якщо Кремль виступить проти присутності сил НАТО.

За словами двох європейських чиновників, французькі та британські війська, ймовірно, становитимуть основу іноземного військового контингенту, і ці країни переконують інших союзників надати військову підтримку.

Польща та Німеччина заявили, що не зацікавлені у відправленні своїх військ до України, тоді як Естонія погодилася надати невелику кількість сил.

Країни НАТО ведуть переговори з офіційними особами Сполучених Штатів про надання супутникової розвідки і повітряної підтримки, хоча не очікують значної допомоги, пише видання. США, які мають найбільші технічні можливості у цій сфері, можуть відігравати ключову роль у моніторингу дотримання Росією домовленостей.

Як зазначають у Politico, високопоставлені чиновники Пентагону вже повідомили своїм європейським колегам, що США відіграватимуть мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України.

"Усі чекають, поки керівники Міністерства оборони США прояснить, наскільки далеко вони готові зайти, і дозволяють європейцям показати свої карти", - сказав один із європейських чиновників.