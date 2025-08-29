МЗС Туреччини: Москва вже не вимагає контролю над усіма окупованими областями, але хоче утримати частину Донеччини та Запоріжжя
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей, що частково окуповані
Про це повідомляє TGRT News.
За його словами, під час третього раунду перемовин у Стамбулі сторони вперше представили конкретні позиції. Згодом вони були винесені на обговорення під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці.
"Тоді ми побачили початок кінця", - зазначив Фідан.
За його словами, Росія більше не наполягає на контролі над усією територією чотирьох українських областей. Однак тепер мова йде про утримання лінії фронту на Запоріжжі та закріплення за РФ 25-30% території Донецької області.
"Той факт, що Москва погодилася гарантувати ці умови механізмом безпеки, вражає. Це створює основу для майбутнього врегулювання, хоча водночас і ставить складні виклики перед обома країнами, особливо Україною", - наголосив він.
Водночас він вважає, що стратегічна втрата частини Донеччини ускладнює оборону решти регіону, а система міжнародних гарантій може врівноважити ситуацію та надати простір для подальшого діалогу.
- Президент Володимир Зеленський 26 серпня заявив, що на тижні відбудуться контакти з Туреччиною, європейськими державами та країнами Затоки, які можуть стати майданчиками для розмови з росіянами.
