Європейський виборець усвідомлює загрозу РФ і роль, яку відіграє Україна, - дипломат Безсмертний

Таку думку висловив український політик, дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011 рр.) Роман Безсмертний в етері телеканалу "Еспресо".

"Дуже важливо розуміти, що європейські суспільства активізуються. Ще два роки тому можна було говорити про те, що істеблішмент, європейська еліта розуміє необхідність допомоги. Зараз наступає переломний момент, коли загалом європейський виборець усвідомлює загрозу Росії і роль, яку в цьому процесі відіграє українська громада, ЗСУ і Україна як держава. Україна, суспільство, ЗСУ все більш стають потрібними Європі. Це важливо в нинішній ситуація не упустити", - зазначив він.

Також саме після виборів до Європарламенту Україна є крайньонеобхідною як союзник і ресурс для Європи, каже Безсмертний.

"На сьогоднішній день, особливо в європейській еліті, цінуються стійкість українського народу, ЗСУ, відданість людей цінностям української держави і європейським цінностям. Сьогодні Україна, після виборів до Європейського парламенту, крайньонеобхідна як союзник, помічник і ресурс для Європи. Тому що у ситуації, коли зараз розпочнуться дискусії щодо наступних п'яти років, вже очевидно і зрозуміло, що будуть вести вперед ті політичні сили, які спиратимуться на необхідність підтримки України, на союз з Україною тощо. Хоча в цьому відношенні є певне нерозуміння. Якщо подивитися на пресу США і окрему Європейську, щодо об'єктивної оцінки цього фрагменту наступного п'ятиріччя в долі Європейського Союзу і ролі тут України, є певна протирічність. Разом з тим, видно, що ті політичні сили, які відстоювали союз з Україною, спільність з нею, допомогу, вони приростили на цих виборах, їхні активи зростають, в тому числі і на національних опитуваннях", - резюмував він.