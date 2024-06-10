"Для України ситуація легшою не буде, але вона й не катастрофічна": нардеп Княжицький про результати виборів до Європарламенту
Народний депутат Микола Княжицький вважає, що через посилення присутності правих партій в Європарламенті ситуація з допомогою України не буде катастрофічною
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Все очікувано. Праві партії посилили свою присутність в Європейському парламенті. Втім, це різні праві партії. Є права партія Італії, яку очолює прем'єр-міністр Джорджа Мелоні. Вона є симпатиком України. Є німецька права партія "Альтернатива для Німеччини", яка є симпатиком РФ. І деякі праві партії виключили їх зі спільних європейських організацій. Саме тому праві партії в ЄС не є однорідними", - пояснив Княжицький.
За словами нардепа, результати виборів до Європейського парламенту не будуть для України катастрофічними.
"Дійсно, праві партії збільшили свою присутність в Європарламенті, але не настільки, щоб змінити загальну картину. Для нас дуже важливо, щоб була переобрана Урсула фон дер Ляєн. Їй це буде складніше зробити, але це можливо. Зменшили свою присутність в Європарламенті "зелені". Для нас це тривожні сигнали. Особливо те, що відбулось у Франції, де після того, як партія Марін Ле Пен отримала дуже велику підтримку, Макрон оголосив дострокові вибори. Те ж саме відбулось і в Бельгії. Зараз нам невідомо, як вони будуть ставитися до підтримки України. Втім, так чи інакше ситуація для нас не буде легшою, але вона й не катастрофічна для України", - додав нардеп.
- 10 червня кореспондентка Тетяна Висоцька повідомила, що за попередніми підрахунками голосів на виборах до Європарламенту проукраїнські центристські сили отримали більшість голосів
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.27 Купівля 40.27Продаж 40.84
- EUR Купівля 43.43Продаж 44.28
- Актуальне
- Важливе