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Результати виборів до Європарламенту: проукраїнська центристська більшість збереглась

10 червня, 2024 понедiлок
16:33
Світ вибори у Європарламент

Кореспондентка Тетяна Висоцька повідомила, що за попередніми підрахунками голосів на виборах до Європарламенту проукраїнські центристські сили отримали більшість голосів

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Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Підрахунки голосів на виборах до Європарламенту ще ведуться. Втім, вже оприлюднені цифри з результатами. Хорошою новиною для України є те, що проукраїнська центристська більшість у Європейському парламенті збереглась. Тобто ті сили, які раніше підтримували Україну, зберігають більшість. До прикладу, Європейська народна партія отримає 185 депутатських мандатів у Європарламенті. Раніше вона мала 177 місць. Прогресивний альянс соціалістів та демократів отримає 137 голосів, а група “Оновлення Європи” - 79 мандатів", - розповіла Висоцька.

Кореспондентка повідомила, що Урсула фон дер Ляєн може втриматися на посаді президента Єврокомісії.

"В сумі ці три групи дають 401 один голос. Ми знаємо, що більшість в Європарламенті становить 361 голос. Таким чином, можна констатувати, що чинна президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має високі шанси утриматися на своїй посаді. Оскільки саме ці три політичні групи, які її підтримують, можуть легко підтримати її кандидатуру", - додала вона.

Теги:
ЄС
вибори
Європа
Європарламент
допомога Україні
підтримка України
Урсула фон дер Ляєн
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