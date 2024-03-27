Європол розслідує витік конфіденційних даних власних високопосадовців

Про це повідомляє Politico.

Файли, які мали бути під замком в камері зберігання у штаб-квартирі Європолу в Гаазі, зникли влітку минулого року. Водночас про інцидент стало відомо 6 вересня 2023 року: тоді до директорату Європолу передали інформацію про зникнення особистих документів декількох співробітників. У внутрішній нотатці агентства, з якою ознайомилось Politico, йдеться, що після перевірки чиновниками записів Європолу було виявлено "додаткові відсутні файли".

"Враховуючи роль Європолу як правоохоронного органу, зникнення особистих справ співробітників є серйозним інцидентом з порушенням безпеки та конфіденційності особистих даних", - зазначено в записці, опублікованій на внутрішній системі дошки оголошень, датованій 18 вересня.

Видання зауважує, що витік конфіденційних даних посадовців спровокував кризу в установі.

Згідно з внутрішньою нотаткою й розмовами Politico з теперішніми та колишніми співробітниками Європолу, персональні друковані файли виконавчої директорки поліцейського управління ЄС Кетрін Де Болле та інших високопосадовців зникли до вересня минулого року.

За словами чотирьох колишніх та чинних співробітників Європолу, яким відомо про інцидент, деякі втрачені документи були знайдені мешканцем Гааги: вони були в громадському місці. Чоловік приніс їх до місцевої поліцейської дільниці.

Зазначено, що знайдені персональні дані належали Де Болле й трьом її заступникам: Юргену Ебнеру, Андрію Лінцу та Жан-Філіппу Лекуфу.

Зниклі файли можуть містити інформацію про навчання чиновника, заявку на роботу, дату народження, адресу проживання, сімейний стан та інші дані, які зберігає відділ кадрів, очільника якого відправили "в адміністративну відпустку" після інциденту.

Європол - це спеціалізоване агентство Європейського Союзу, що координує розслідування та операції з національними поліцейськими партнерами й органами, такими як Інтерпол і ФБР США.