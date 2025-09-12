Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії
У п'ятницю, 12 вересня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити індивідуальні санкції проти Росії ще на шість місяців – до 15 березня 2026 року
Про це йдеться на сайті інституції.
"Сьогодні Рада прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2026 року", - йдеться у повідомленні.
Санкції продовжують діяти щодо понад 2,5 тисячі фізичних та юридичних осіб. Водночас зі списку виключили одну людину та видалили дані ще однієї особи через смерть.
Ці обмежувальні заходи включають:
- Заборону на в'їзд: Фізичним особам, внесеним до списку, заборонено в'їжджати на територію Євросоюзу або здійснювати транзит через неї.
- Заморожування активів: Усі активи цих осіб та організацій на території ЄС підлягають заморожуванню.
- Заборону на надання коштів: Забороняється надавати будь-які кошти чи інші економічні ресурси особам та організаціям, які перебувають під санкціями.
"Європейський Союз залишається готовим посилити тиск на Росію, зокрема шляхом введення додаткових санкцій", - додали в ЄС.
- Президент України Володимир Зеленський розповів, що зараз триває робота над 19 пакетом санкцій проти Росії: до нього можуть увійти обмеження проти банківського сектору і тіньового флоту.
