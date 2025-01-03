ФБР попередило правоохоронні органи США про загрозу повторних терактів, - ABC
Федеральне бюро розслідувань та міністерство внутрішньої безпеки опублікували спільний розвідувальний бюлетень, у якому попереджають про потенційних наслідувачів, які можуть спробувати повторити нещодавні теракти у країні
Про це пише ABC News.
"Ми радимо федеральним, державним, місцевим, територіальним, урядовим правоохоронцям та партнерам з безпеки приватного сектору залишатися пильними щодо потенційних атак, натхненних цією атакою (у Новому Орлеані, - ред.) та іншими недавніми смертельними інцидентами з використанням транспортних засобів по всьому світу", - йдеться у бюлетені.
Також ФБР і міністерство зазначили в документі, що ІДІЛ з 2014 року пропагує використання транспортних засобів як інструментів для тероризму.
За словами джерел видання, останніми місяцями ІДІЛ посилила заклики своїх прихильників здійснювати низькотехнологічні атаки з масовими жертвами, особливо з початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні 2023 року.
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