ФБР попередило правоохоронні органи США про загрозу повторних терактів, - ABC

Про це пише ABC News.

"Ми радимо федеральним, державним, місцевим, територіальним, урядовим правоохоронцям та партнерам з безпеки приватного сектору залишатися пильними щодо потенційних атак, натхненних цією атакою (у Новому Орлеані, - ред.) та іншими недавніми смертельними інцидентами з використанням транспортних засобів по всьому світу", - йдеться у бюлетені.

Також ФБР і міністерство зазначили в документі, що ІДІЛ з 2014 року пропагує використання транспортних засобів як інструментів для тероризму.

За словами джерел видання, останніми місяцями ІДІЛ посилила заклики своїх прихильників здійснювати низькотехнологічні атаки з масовими жертвами, особливо з початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у жовтні 2023 року.