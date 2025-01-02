У Нью-Йорку сталася стрілянина поблизу нічного клубу: поранено щонайменше 10 людей
Біля нічного клубу Amazura у Нью-Йорку сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше десятеро людей було поранено
Про це повідомляє Daily Mail.
Постріли пролунали поблизу залу Amazura близько 23:20 за місцевим часом.
До місцевої лікарні по меддопомогу звернулися щонайменше троє поранених. За інформацією департаменту поліції Нью-Йорка, ще кількох людей доставили до лікарні машинами швидкої допомоги.
Зазначається, що ніхто з тих, хто потрапив до лікарні, не перебуває у критичному стані.
"Речник поліції Нью-Йорка підтвердив, що поліція розшукує сірий седан у зв'язку зі стріляниною, але підозрюваних поки що не встановлено", - додали у виданні.
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