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У Нью-Йорку сталася стрілянина поблизу нічного клубу: поранено щонайменше 10 людей

Катерина Ганжа
2 січня, 2025 четвер
09:46
Світ Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку

Біля нічного клубу Amazura у Нью-Йорку сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше десятеро людей було поранено

Зміст

Про це повідомляє Daily Mail.

Постріли пролунали поблизу залу Amazura близько 23:20 за місцевим часом. 

До місцевої лікарні по меддопомогу звернулися щонайменше троє поранених. За інформацією  департаменту поліції Нью-Йорка, ще кількох людей доставили до лікарні машинами швидкої допомоги.

Зазначається, що ніхто з тих, хто потрапив до лікарні, не перебуває у критичному стані. 

"Речник поліції Нью-Йорка підтвердив, що поліція розшукує сірий седан у зв'язку зі стріляниною, але підозрюваних поки що не встановлено", - додали у виданні.

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Теги:
Новини
Суспільство
Нью-Йорк
США
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