У Нью-Йорку сталася стрілянина поблизу нічного клубу: поранено щонайменше 10 людей

Про це повідомляє Daily Mail.

Постріли пролунали поблизу залу Amazura близько 23:20 за місцевим часом.

До місцевої лікарні по меддопомогу звернулися щонайменше троє поранених. За інформацією департаменту поліції Нью-Йорка, ще кількох людей доставили до лікарні машинами швидкої допомоги.

Зазначається, що ніхто з тих, хто потрапив до лікарні, не перебуває у критичному стані.

"Речник поліції Нью-Йорка підтвердив, що поліція розшукує сірий седан у зв'язку зі стріляниною, але підозрюваних поки що не встановлено", - додали у виданні.