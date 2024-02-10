Філіппіни та США провели третє спільне патрулювання в Південнокитайському морі
У п'ятницю, 9 лютого, військово-морські сили Філіппін і США провели третє спільне патрулювання в Південнокитайському морі менш ніж за три місяці у рамках посилення оперативної сумісності на тлі напруженості у відносинах з Пекіном
Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву ВМС США.
Зазначається, що у ході спільних "морських заходів" військово-морські сили Філіппін і США разом маневрували та брали участь в операціях з планування і морського зв'язку.
До навчань були залучені бойові й патрульні кораблі, а також гелікоптери.
"Ця активність відображає зростання військової взаємодії між Манілою та США за президента Філіппін Фердинанда Маркоса-молодшого, який намагається відстояти позиції своєї країни в Південнокитайському морі, на майже всю акваторію якого претендує Пекін. Напруженість спалахнула минулого року на тлі морських суперечок Філіппін і Китаю", - наголошує Bloomberg.
Головнокомандувач філіппінських збройних сил генерал Ромео Браунер заявив, що "безперервна морська співпраця демонструє міцне партнерство між військовими Філіппін і США".
- Напередодні, 4 листопада, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що співпрацює з Філіппінами і США для захисту свободи Південнокитайського моря через напругу у відносинах з Китаєм у регіоні.
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