Японія, Філіппіни і США посилюють військову співпрацю для захисту Південнокитайського моря

Про це повідомляє Reuters.

"У Південнокитайському морі триває тристороннє співробітництво для захисту свободи моря", — сказав Кішіда, який перебуває з офіційним візитом у Манілі, звертаючись до конгресу Філіппін.

Кішіда та президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший 3 листопада домовилися про переговори щодо угоди про взаємний доступ військ для посилення військового співробітництва, оскільки вважають, що Китай стає дедалі наполегливішим у регіоні. Філіппіни, Японія та їхній союзник США, зайняли рішучу позицію, що вони вважають агресивною поведінкою китайських суден на тлі багаторічних суперечок щодо морського суверенітету.

Китай претендує на суверенітет майже над усім Південнокитайським морем, аж до частини виключних економічних зон Брунею, Індонезії, Малайзії, Філіппін і В'єтнаму. 2016 року Постійний арбітражний суд заявив, що претензії Китаю не мають правових підстав.

Японія не претендує на Південнокитайське море, але має морську суперечку з Китаєм у Східнокитайському морі, тому продовжуватиме посилювання можливостей безпеки Філіппін заради регіонального миру та стабільності, сказав Кішіда.

Кішіда повідомив, що Японія погодилася надати Філіппінам радари прибережного спостереження, що стало першим у світі проєктом співпраці в рамках програми Офіційної допомоги безпеці (OSA), спрямованої на сприяння посиленню можливостей стримування.

Радари будуть розміщені в п'яти окремих районах уздовж узбережжя Філіппін, повідомило Kyodo News з посиланням на анонімного високопоставленого урядовця Японії. У звіті говориться, що радари будуть стаціонарного типу і використовуватимуться філіппінським флотом для спостереження за узбережжям, але не надається подробиць про те, де будуть розміщені радари.